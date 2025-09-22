Ganó Villa Clara primer tope particular en la 64 Serie Nacional de Béisbol

El equipo de Villa Clara venció este domingo a Holguín 7 anotaciones por 4, en el estadio "Augusto César Sandino", de Santa Clara, y se agenció el primer tope particular de la 64 Serie Nacional de Béisbol 3 juegos a 2.

La victoria dominical de los Leopardos Azucareros fue en 10 entradas, en un choque reñido y de emocionantes jugadas defensivas, donde los jóvenes talentos de la pelota villaclareña exhibieron sus potencialidades, entre ellos el torpedero Jhonatan Moreno y el primera base Yoan Águila.

Desde la lomita, los anaranjados contaron con excelente labor monticular de 3 lanzadores. El abridor Rubén Ortega trabajó durante 5 entradas, en las cuales permitió solo 4 hits, con una carrera. El relevista José Carlos Quesada, en tres y un tercio, no aceptó indiscutibles, propinó 4 ponches, pero se descontrolo en el cierre del noveno con 2 pelotazos y le anotaron el empate.

En su rescate entró el novato Yeison Fernández, quien obligó al torpedero Adriel Echevarría a batear para doble play con las bases llenas.

El choque se decidió en la parte alta del décimo episodio, cuando los locales fabricaron 5 carreras debido a 3 imparables, entre estos un triple del inicialista Yoan Águila, 2 sacrificios remolcadores y un error de la defensa holguinera.

A la ofensiva por los villaclareños brillaron el jardinero izquierdo Víctor Boch de 4-2, 3 impulsadas y una anotada y el receptor Leonardo Montero de 4-2, un doblete con 2 anotadas.

Números Finales:

VCL 7-7-0

HOL 4-5-2

JG: Yeison Fernández (1-0)

JP: José A. Sánchez (1-1)

Los Leopardos Azucareros de Villa Clara tienen balance negativo de 4 triunfos y 11 derrotas y desde este martes enfrentarán al líder Santiago de Cuba en el estadio "Guillermón Moncada".