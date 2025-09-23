Ganó el villaclareño Ermes Espinosa Torneo Invitacional de Ajedrez Venezuela 2025

El trebejista de Villa Clara Gran Maestro Ermes Espinosa Veloz, se proclamó campeón en solitario, del Torneo de Ajedrez Invitacional Venezuela 2025, que tuve de sede al Hotel Pipo Internacional, de Maracay.

De acuerdo con la información del árbitro villaclareño Osmany Pedraza Ledón, el jugador santaclareño Ermes Espinosa concluyó en la justa venezolana con acumulado de 7 puntos de 9 posibles.

En el segundo lugar terminó el Gran Maestro de Brasil Santiago Yago de Moura y en el tercer escaño el Gran Maestro de La Habana Dylan Berdayes.

Precisamente fue el habanero Dylan Berdayes, actual subcampeón de Cuba, quién se impuso en el Torneo Internacional de Ajedrez Blitz de Aragua 2025, al totalizar 9,5 unidades puntos en 11 rondas, y superar en el desempate a su homólogo español Eduardo Iturrizaga.

El ajedrecista de Villa Clara Gran Maestro Ermes Espinosa terminó en la décima plaza con 8 unidades, mientras el tunero Humberto Blanco y el guantanamero Juan Borges, con saldo de 7,5 rayas ocuparon los puestos 19 y 21, respectivamente.

El certamen de Ajedrez en la modalidad Blitz de Aragua 2025 en Venezuela, se disputó a ritmo de 3+2 y con la participación de 204 jugadores.

En dichos eventos compitieron trebejistas de Cuba, Argentina, Brasil, Perú, Colombia y el país sede.