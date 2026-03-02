Ganan ajedrecistas de Villa Clara eventos internacionales



Dos trebejistas de Villa Clara tuvieron este fin de semana una destacada actuación en eventos internacionales, mientras un grupo mayor protagonizó un nuevo certamen Blitz en el Palacio del Juego Ciencia Guillermito García, en Santa Clara.

El Maestro Internacional de Caibarién Diasmany Otero Acosta se impuso con autoridad y acumulando 6½ puntos de 7 posibles, en el torneo de ajedrez "Jaque al Caribe", organizado por el Club Xchess, en los bellos salones de Cámara y Asociados, en Cancún, México, según precisiones del entrenador y estadístico de CMHW Osmany Pedraza Ledón.

Fue un certamen de partidas rápidas, 25 minutos con 5 segundos de bonificación, por el sistema suizo a 7 rondas, con un total de 20 participantes.

En la justa azteca Cuba aseguró también la medalla de plata, por intermedio del habanero Reinerio Gómez. El Maestro Fide de Matanzas Roberto Ramos finalizó en el cuarto lugar.

Por su parte, el Maestro Fide Julio Antonio Morella Cabrera, conquistó el título de Campeón Senior en el estado de la Florida en los Estados Unidos, tras acumular 4,5 unidades en 5 rondas.

En la lid norteña el santaclareño Olivio Luis De La Torre, se ubicó en 8vo lugar, con 3 rayas.

Por último, en lo doméstico, el remediano Giraldo Lázaro Pérez Paret y el escolar pilongo Esteban David O' Farrill, ganaron convincentemente, con 7,5 de 9, el torneo Blitz sabatino de ajedrez, realizado en el Palacio Guillermito García, de Santa Clara, dejando a las féminas fuera del podio, pues la tercera plaza la ocupó el placeteño Reinaldo Alejandre (7).

Posiciones del Torneo Blitz sabatino en Santa Clara después de 9 rondas:

01.- Giraldo Lázaro Pérez 7.5

02.- Esteban David Ofarrill 7.5

03.- Reinaldo Alejandre 7.0

04.- Andy Rody Hernández 7.0

05.- Mariam Eliz Cárdenas 6.0

06.- Amanda María Muñiz 6.0

07.- César Ernesto Linares 6.0

08.- Octavio Rodríguez Lugo 6.0

09.- Ernesto Peña González 6.0

10.- Jonathan Pérez Ocaña 5.5





