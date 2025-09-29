Gana villaclareño Darío Sarduy primer juego de Cuba en Premundial de Béisbol sub 23

Los cubanos superaron con marcador final de 8 anotaciones por 2, a la novena de Islas Vírgenes Estadounidenses, con oportuna ofensiva de 4 cuadrangulares de los santiagueros Harold Vázquez (3) y Raider Sánchez (1), quienes remolcaron 6 de las 8 carreras del elenco antillano.

El receptor cubano Harold Vázquez conectó los jonrones en el segundo, cuarto y quinto inning para guiar la artillería antillana de 4-3 con tres anotadas y cuatro empujadas.

Desde la lomita el zurdo de Villa Clara Darío Sarduy lanzó cuatro innings en los que toleró apenas cuatro hits con dos carreras limpias, tres boletos y cuatro ponches para llevarse el triunfo.

El torpedero de Cifuentes Christian Rodríguez se fue de 3-1 con un boleto.

Números Finales:

C H E

ISV 2 6 0

CUB 8 9 0

JG: Darío Sarduy (1-0)

JP: Kaleb King (0-1)

HR: Harold Vázquez (1ero, 2do, 3ero)

Raider Sánchez (1ero)

Este lunes Cuba rivalizará con Aruba a las 6.00 p.m. hora de nuestro país, en el estadio "Justino Salinas".

En otros resultados del Premundial de Béisbol sub 23 años en Panamá este domingo: México le ganó a Guatemala 5 a 0, dejando a su rival en apenas un hit con la brillante actuación de sus cuatro lanzadores, según el sitio digital Béisbol América.

Puerto Rico sentenció a Bahamas por pizarra 9 a 1 para su primera victoria, con sólida actuación de parte del lanzador Johan Laboy.

Finalmente, el anfitrión del torneo, Panamá, con un rally de doce anotaciones en la tercera entrada, terminó venciendo por la vía del nocaut a Costa Rica con pizarra final 17 a 0.