FCBS denuncia negativas de visas para el Clásico Mundial

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) fue informada este martes de que el Gobierno de Estados Unidos negó el visado a ocho integrantes de la delegación conformada para representar a Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

El listado incluye al Presidente y al Secretario General de la FCBS, Juan Reinaldo Pérez Pardo y Carlos del Pino Muñoz, y al entrenador de pitcheo y gloria de nuestro deporte Pedro Luis Lazo Iglesias.

Ellos, como los otro cinco afectados, forman parte de la delegación con funciones específicas, establecidas por los organizadores para todos los países convocados, dadas las demandas vinculadas al funcionamiento integral de las delegaciones.

La respuesta de Estados Unidos, tras más de un mes de presentadas tales solicitudes, da la espalda a las razones en que estas se sustentan, a los más elementales preceptos del deporte y a los compromisos que asumen los países sedes de certámenes de este tipo.

Citar como causa lo establecido en la Sección 243 (d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese país, irrespeta la esencia del deporte y la responsabilidad inherente a sus protagonistas y coloca a nuestra delegación en evidente desventaja. Es falso que Cuba no coopere con Estados Unidos en materia migratoria.

La negativa de visas se suma a las complejidades que signaron el proceso de integración de la nómina, sujeto a plazos diferentes a los dispuestos para el resto de los países convocados, por la necesidad de que los organizadores contaran con el permiso del Gobierno de Estados Unidos, imprescindible para invitar a Cuba.

Ante esta situación, la FCBS analizará cómo proceder, e informará oportunamente.

La Habana, 25 de febrero de 2026.