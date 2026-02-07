Ermes Espinosa y Omar Almeida son los primeros líderes absolutos

Ermes Espinosa y Omar Almeida (con el mismo ELO de 2 461) ganaron sus partidas y exhiben pleno de victorias, lo que los convierte en líderes tras dos rondas del Campeonato Nacional Absoluto de Ajedrez.

El villaclareño Espinosa dispuso con piezas blancas del holguinero David Calzadilla (2 231), mientras el capitalino Almeida lo hizo con negras ante el tunero César Pérez (2 364).

De esta manera, con dos puntos, se convierten en punteros absolutos del torneo, escoltados por siete trebejistas que les siguen a media unidad. En la jornada de hoy cruzarán fichas entre ellos, en duelo que puede abrir o cerrar más la cima, según el final.

En otros resultados, los Grandes Maestros Jorge Elías (2 507) y Elier Miranda (2 442) hicieron tablas entre sí, misma situación en las partidas entre Dylan Berdayes (2 464) y Lelys Martínez (2 437).

Hoy, en la tercera ronda, se destacan también los duelos entre Elías y Rider Díaz (2 427), así como el de Berdayes y Jorge Gómez (2 265), y el de Miranda contra Bryan León (2 148).

A propósito de este último, es el representante más joven del torneo con solo 14 de años de edad. Jugador de Ciego de Ávila, y aún sin completar su primer título FIDE, registra 1,5 unidades. En su primer desafío derrotó al Maestro Internacional (MI) camagüeyano Leduard Gonzáles (2 356) y este jueves hizo tablas ante el MI tunero Michel Díaz (2 440).

Mientras tanto, en esta jornada, la ciudad de Pinar del Río estará ultimando detalles para organizar la cita nacional femenina, evento que promete emociones igual de fuertes, matizado por el retorno de la estelar Lisandra Ordaz.