Equipo cubano de béisbol sub-15 ganó el torneo del Caribe y obtuvo pase a la Copa del Mundo

El equipo, bajo el mando del mentor pinareño Alexander Urquiola, necesitaba del triunfo de este jueves para asegurar el primer lugar en el ordenamiento de la justa cuadrangular, pactada a dos vueltas por el sistema de todos contra todos.

Fue un partido de mucha rivalidad hasta el séptimo y último inning, a donde llegó empatado a ocho carreras, antes de que los bateadores de la mayor isla de las Antillas anotaran cinco veces para sentenciar el marcador.

En ese paquete conclusivo hubo jits remolcadores de Cristian González, el emergente Alexander Rodríguez y Damián Díaz, con un boleto intercalado a Ángelo Fleitas con las bases llenas.

Las opciones doradas de los muchachos de Urquiola aumentaron con la sorpresiva derrota de los quisqueyanos la víspera ante Aruba, desenlace que produjo un triple empate con Puerto Rico y los cubanos, que sacaron mejor rédito al cerrar el calendario ante el conjunto colero.

Cuba empezó la competencia con par de fracasos, ante dominicanos (8-9) y boricuas (2-8), pero luego comenzaron una cadena exitosa ante Aruba, devolvieron los golpes a dominicanos (10-5) y boricuas (13-2) y doblegaron por segunda vez a los arubeños en el adiós de la segunda ronda.

La definición se produjo antes del último choque entre PRI-RDO, pues el ganador solo lograría abrazarse con los cubanos, pero en cualquier caso, estos saldrían beneficiados por el Balance de Calidad de Equipos (TQB, en inglés).

Sin embargo, el resultado del partido entre dominicanos y puertorriqueños servirá para conocer al segundo lugar, que tendrá todavía una opción indirecta de asistir a la Copa del Mundo.

En las Américas la clasificación para el Mundial de la categoría sub-15 se organizó en tres justas regionales, por el sur ganó Venezuela, escoltado por Colombia, mientras por norte y Centroamérica competirán próximamente México, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.

Entre los ocupantes de los segundos lugares de cada torneo serán asignados dos comodines para la cita global italiana.