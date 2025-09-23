Enfrenta Villa Clara a Santiago de Cuba en Serie Nacional de Béisbol



El enfrentamiento entre los Leopardos Azucareros y las Avispas indómitas, un clásico de la pelota cubana, tendrá como sede al estadio "Guillermón Moncada" de la Ciudad Héroe.

Para los anaranjados, ubicados en el lugar 14 con balance negativo de 4 triunfos y 11 derrotas, este será un difícil compromiso, pues los satiagueros son los líderes del certamen con 13 éxitos y solo 2 reveses, además de mostrar gran poder ofensivo de 350, con 35 jonrones y 162 carreras producidas, 104 boletos recibidos, nueve robos de base y un oportuno bateo de 385 con corredores en circulación.

Por su parte, la tropa dirigida por Ramón More, fildea para 956, con 23 errores, pobre pitcheo y un ataque insuficiente.

Para el partido de este martes están anunciados como abridores el zurdo del Yabú Maikel Pérez, por los visitantes, y Wilber Reina, por los anfitriones.

CMHW, la Reina Radial del Centro, transmitirá en cadena con Radio Revolución los 5 encuentros por la frecuencia 840 AM.



