Enfrenta Villa Clara a Sancti Spíritus en el inicio de la 64 Serie Nacional de Beisbol

Los Leopardos Azucareros de Villa Clara enfrentarán desde este martes y hasta el próximo domingo a los Gallos de Sancti Spíritus, en el primer tope particular de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Para el choque inicial este 2 de septiembre Ramón Moré, director de los anaranjados villaclareños, anunció la siguiente alineación de no ocurrir un imprevisto de última hora.

1- Ariel Díaz - SS

2- Elisel Arrechavaleta - CF

3- Luis Dario Machado - BD

4- Mailon Tomás Alonso - RF

5- Yoasniel Pérez - LF

6- Emmanuel Sañudo - 1B

7- Yuri Fernández - 3B

8- Yoan Montenegro - R

9- Elio Álvarez - 2B.

Lanzador - Raidel Alfonso.

Contra los yayaberos, el derecho de Cifuentes Raidel Alfonso tiene saldo de 2 victorias sin derrotas. Los triunfos fueron con marcadores de 7 x 0, el 31 de mayo de 2023, y de 5 x 3, el 24 de marzo de 2024, según los números de Osvaldo Rojas Garay.

El cifuentense de 29 años ha participado en seis contiendas, en las cuales tiene balance negativo de 12 exitos y 16 descalabros.

Los demás lanzadores abridores por Villa Clara para la primera subserie de la justa son:

- Maikel Pérez

- Alain Sánchez

- Rubén Ortega

- Omar David Pérez.

El manager de los espirituanos confirmó al colega Maikel Martín Gallo el siguiente orden al bate para el partido de este martes:

1-Rodolexis Moreno - SS

2- Frederich Cepeda - BD

3-Lázaro Fernández - 3B

4-Osdany Llorente - RF

5-Liuben Gallo - 2B

6-Alexeis Febles -1B

7-Rey Richard Ricardo - LF

8-Yaidel Guerra - R

9-Delvis Hernández - CF

Lanzador - José Isaías Grandales

El resto de los tiradores abridores los los anfitriones serán:

(Miércoles): José Eduardo Santos (D)

(Jueves): Alex Guerra (Z)

(Sábado): Carlos Michel Benavides (Z)

(Domingo): Ariel Zerquera (Z).

El tope particular entre Leopardos Azucareros de Villa Clara y Gallos de Sancti Spiritus tendrá de sede al estadio José Antonio Huelga en la tierra del yayabo y será transmitido en vivo por la frecuencia 840 AM de CMHW la Reina Radial del Centro en cadena con la Jugada Espectacular de la radio espirituana.