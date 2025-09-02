Enfrenta Villa Clara a Sancti Spíritus en el inicio de la 64 Serie Nacional de Beisbol

Los Leopardos Azucareros de Villa Clara enfrentarán desde este martes y hasta el próximo domingo a los Gallos de Sancti Spíritus, en el primer tope particular de la 64 Serie Nacional de Béisbol.
Para el choque inicial este 2 de septiembre Ramón Moré, director de los anaranjados villaclareños, anunció la siguiente alineación de no ocurrir un imprevisto de última hora.
1- Ariel Díaz - SS
2- Elisel Arrechavaleta - CF
3- Luis Dario Machado - BD
4- Mailon Tomás Alonso - RF
5- Yoasniel Pérez - LF
6- Emmanuel Sañudo - 1B
7- Yuri Fernández - 3B
8- Yoan Montenegro - R
9- Elio Álvarez - 2B.
Lanzador - Raidel Alfonso.
Contra los yayaberos, el derecho de Cifuentes Raidel Alfonso tiene saldo de 2 victorias sin derrotas. Los triunfos fueron con marcadores de 7 x 0, el 31 de mayo de 2023, y de 5 x 3, el 24 de marzo de 2024, según los números de Osvaldo Rojas Garay.
El cifuentense de 29 años ha participado en seis contiendas, en las cuales tiene balance negativo de 12 exitos y 16 descalabros.
Los demás lanzadores abridores por Villa Clara para la primera subserie de la justa son:
- Maikel Pérez
- Alain Sánchez
- Rubén Ortega
- Omar David Pérez.
El manager de los espirituanos confirmó al colega Maikel Martín Gallo el siguiente orden al bate para el partido de este martes:
1-Rodolexis Moreno - SS
2- Frederich Cepeda - BD
3-Lázaro Fernández - 3B
4-Osdany Llorente - RF
5-Liuben Gallo - 2B
6-Alexeis Febles -1B
7-Rey Richard Ricardo - LF
8-Yaidel Guerra - R
9-Delvis Hernández - CF
Lanzador - José Isaías Grandales
El resto de los tiradores abridores los los anfitriones serán:
(Miércoles): José Eduardo Santos (D)
(Jueves): Alex Guerra (Z)
(Sábado): Carlos Michel Benavides (Z)
(Domingo): Ariel Zerquera (Z).
El tope particular entre Leopardos Azucareros de Villa Clara y Gallos de Sancti Spiritus tendrá de sede al estadio José Antonio Huelga en la tierra del yayabo y será transmitido en vivo por la frecuencia 840 AM de CMHW la Reina Radial del Centro en cadena con la Jugada Espectacular de la radio espirituana.