En Villa Clara, final provincial de la 43 Liga Azucarera de Béisbol con división de honores

El evento deportivo inició el 16 de agosto pasado, con la realización del doble partido a siete entradas, entre los equipos de la UEB Derivados Refinería "Chiquitico Fabregat", de Remedios; y la Empresa Agroindustrial Azucarera "Quintín Bandera", de Corralillo.

Resultará campeón el equipo que primero llegue a tres triunfos, de cinco pactados.

Fue en el estadio de la comunidad corralillense "Adolfo Bonilla Rodríguez" donde se efectuaron estos dos primeros partidos con un triunfo percápita por equipo.

Los locales no pudieron en el segundo encuentro y los visitantes tomaron desquite para igualar el play off.

Ahora, el venidero 23 de agosto las acciones se trasladan para el estadio de la comunidad Chiquitico Fabregat con doble juego a siete ininng y, en caso de una victoria por bando, será necesario el sábado 30 el quinto desafío, que por sorteo se decide dónde se jugaría.