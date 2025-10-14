El estuche dorado de un campeón de tenis de mesa

Vestido con su nuevo traje, de Cuba, sí, Eduardo David Pérez Rosell, de Calabazar de Sagua, en la jornada de abanderamiento de la delegación deportiva que representará a Cuba en los Juegos Parapanamericanos, en Santiago de Chile, a partir del 19 de los corrientes.

En efecto, debo seguir escribiendo sobre nuestro pequeño héroe, atleta destacado de tenis de mesa, tres veces medallista de oro en los Juegos Escolares Nacionales, un ídolo del barrio, la joya más bonita de mamá Taymí.

La última vez la vi preparándole el maletín de nuevo al inquieto niño que va y viene de los campeonatos de ping pong, pero que le trae medallas y la llena de mucho orgullo, y ella vuelve una y otra vez a su cuarto porque no le le puede olvidar apretarle el estuche con la raqueta y las pelotas en el sobredimensionado equipaje.

Y el barrio panamericano sabe que Eduardo David va a volear muy alto en Santiago de Chile, porque ese mérito se lo ha ganado con gran sacrificio en los entrenamientos, con la dedicación de su entrenador de cabecera, Ernesto Sanabria, quien lo ha acompañado y le ha dado buenos consejos en el área deportiva de Calabazar de Sagua.

Me imagino que cuando mamá Taymí lo vea en esta foto con sus compañeros de equipo, y él tan chiquito y alborotado, haya posado así ante la cámara porqué él le prometió a ella que iría Santiago y que le traería una medalla a la casa.

Claro, también este mensaje de honor y de dedicación llega a la familia del gran campeón a sus familiares y entrenadores, a la familia deportiva de Encrucijada.

Estaremos al tanto de la actuación de Eduardo David en la cita del país austral, su Calabazar de Sagua espera por una presea de cualquier color.

Y Taimí vuelve a su cuarto y dobla el trajecito de Villa Clara de su gran amor, pone encima de él las medallas doradas del incansable rematador, y aguarda por el regreso de su titular para recibirlo y doblar también el traje nuevo con las siglas de Cuba, y apretar otra vez el maletín para que quepa el estuche con las nuevas raquetas y las nuevas pelotas que parecen van a estallar en el tesoro más lindo que tiene su hijo.