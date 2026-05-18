Dos metales más viajan en canoa

El sábado Cirilo y Yisnolis Francheska López estuvieron a punto de reeditar el título alcanzado la pasada semana en Szeged, Hungría, pero esta vez tuvieron que conformarse con la medalla de plata pues la pareja china Changwen Shuai y Wenjun Lin cruzó primera con 42,88 segundos por 43,03 las nuestras.
En la jornada del cierre Cirilo volvió a la canoa y sacó un tercer puesto en el single a 200 metros, solo superada por la ucraniana Liudmyla Luzán y la canadiense Sophia Jensen, todas de la élite mundial de la disciplina.
Luego de estos resultados, nuestra dupla se ratifica entre las mejores del orbe y son candidatas a aportar varias doradas en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde el canotaje cubano va por no menos de siete oros.