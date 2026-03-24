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Dos lanzadores villaclareños jugarán en Italia este 2026
Randy Cueto vivirá su tercera temporada en el béisbol italiano

Dos lanzadores villaclareños jugarán en Italia este 2026

Dayron Pérez Urbano

Martes, 24 Marzo 2026 18:18

Ambos tiradores vestirán el uniforme del Avigliana. 

Los lanzadores de Villa Clara Randy Cueto y Christian Rojas jugarán este 2026 en la Liga Italiana de Béisbol vistiendo los colores del Avigliana, equipo que compite en la Serie A Plata, nuevo nombre de la segunda división en ese país europeo. 

Para el derecho de Taguayabón en Camajuaní, Randy Cueto, está será su tercera campaña consecutiva en el béisbol italiano y la segunda con el Avigliana, pues su debut fue con el Milano 1946. 

En el certamen de 2025, Randy Cueto tuvo balance negativo de 4 victorias y 7 derrotas en 17 presentaciones, de ellas 15 como abridor. 

A pesar del saldo desfavorable de ganados y perdidos, el diestro villaclareño tuvo estadísticas sobresalientes. La efectividad quedó en 2.54, propinó 165 ponches, resultó segundo de la lid, otorgó solo 18 boletos y los contrarios le batearon apenas para 215. 

Para el zurdo de Remedios Christian Rojas será su primera presentación en la Liga Italiana luego de su estancia en República Dominicana y su reincorporación a la pelota cubana con los Leopardos de Villa Clara en la 64 Serie Nacional.

Randy Cueto y Christian Rojas tienen previsto volar hacia Italia el sábado 28 de marzo, según nos confirmó el derecho de Taguayabón, quien además adelantó que él estará como abridor y el remediano como cerrador.

La temporada beisbolera en Italia comienza el primer fin de semana del próximo mes de abril. 