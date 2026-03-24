Dos lanzadores villaclareños jugarán en Italia este 2026

Los lanzadores de Villa Clara Randy Cueto y Christian Rojas jugarán este 2026 en la Liga Italiana de Béisbol vistiendo los colores del Avigliana, equipo que compite en la Serie A Plata, nuevo nombre de la segunda división en ese país europeo.

Para el derecho de Taguayabón en Camajuaní, Randy Cueto, está será su tercera campaña consecutiva en el béisbol italiano y la segunda con el Avigliana, pues su debut fue con el Milano 1946.

En el certamen de 2025, Randy Cueto tuvo balance negativo de 4 victorias y 7 derrotas en 17 presentaciones, de ellas 15 como abridor.

A pesar del saldo desfavorable de ganados y perdidos, el diestro villaclareño tuvo estadísticas sobresalientes. La efectividad quedó en 2.54, propinó 165 ponches, resultó segundo de la lid, otorgó solo 18 boletos y los contrarios le batearon apenas para 215.

Para el zurdo de Remedios Christian Rojas será su primera presentación en la Liga Italiana luego de su estancia en República Dominicana y su reincorporación a la pelota cubana con los Leopardos de Villa Clara en la 64 Serie Nacional.

Randy Cueto y Christian Rojas tienen previsto volar hacia Italia el sábado 28 de marzo, según nos confirmó el derecho de Taguayabón, quien además adelantó que él estará como abridor y el remediano como cerrador.

La temporada beisbolera en Italia comienza el primer fin de semana del próximo mes de abril.