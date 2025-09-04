Doble victoria de Sancti Spíritus ante Villa Clara en 64 Serie Nacional de Béisbol

Miércoles aciago el de este 3 de septiembre para los Leopardos de Villa Clara, que recibieron dos picadas de los Gallos de Sancti Spíritus en la 64 Serie Nacional de Béisbol, en el estadio José Antonio Huelga.

Aunque un partido de béisbol «no se acaba hasta que se acaba», como diría el legendario Yogi Berra —de quien se cumplió el centenario de su nacimiento el pasado 12 de mayo—, lo cierto es​ que los Leopardos no pudieron rematar a sus rivales, al no sostener las ventajas mínimas que los acercaron a posibles triunfos en el par de duelos dirimidos la víspera.

El martes 2, los felinos de Ramón Virgilio Moré Flaqué se fueron a dormir menos preocupados que los Gallos, pues el choque de la primera jornada de la presente temporada beisbolera quedó sellado por oscuridad en el principio del séptimo capítulo, favorable a los visitantes, 2 carreras a 1, con el oriundo de Báez, José Carlos Quesada Darias, cerrando un encuentro que abrió el cifuentense Raidel Alfonso, quien solo había tolerado una carrera en el episodio inicial.

Pero en la reanudación, los Gallos equilibraron la pizarra en la parte baja del octavo y en el noveno dejaron tendidos a los Leopardos en el terreno, cuando después de ser retirado Daniel de Jesús González, el receptor Yariel Darío Guerra disparó doblete y a continuación el noveno en la alineación, Delvis Hernández, prendió cohete a la pradera derecha, lo cual unido a un error de Osmán Caruncho provocó la entrada en la goma de Enmanuel Rodríguez —corrió por Yariel Darío— con la carrera que dejó en el campo a los felinos de Mongo Moré.

A segunda hora, los Leopardos salieron en busca del desquite y rompieron el celofán en el inning de apertura, luego de que Elicer Arrechavaleta se apuntó un biangular a costa de un envío de José Eduardo Santos; posteriormente Luis Darío Machado entró en circulación por pasaporte; Mailon Tomás Alonso disparó sencillo, y con la casa llena el bateador designado, Yoasnier Emilio Pérez, largó fly de sacrificio que fletó a Elicer Arrechavaleta.

Por los Leopardos, Maikel Pérez Quiñones logró mantener a los Gallos en cero hasta el quinto, aunque no estuvo dominante. Cierto que soportó solo dos inatrapables y liquidó por la vía de los strikes a cinco bateadores, pero otorgó cinco boletos y propinó tres pelotazos.

En el mencionado capítulo, tras dominar al primer hombre que enfrentó, el zurdo del Yabú transfirió a dos bateadores, y Ramón Moré llamó en su rescate al placeteño Dairon Casanova, quien toleró indiscutible de Yasser García, lo que les posibilitó a los Gallos congestionar las almohadillas y así dejar listo el escenario para que Miguel Martínez Campos se apuntara un tubey que remolcó a un par de corredores. Estas anotaciones sirvieron para decidir el choque a favor de los yayaberos, 2 a 1, porque al concluir ese quinto inning, la lluvia impidió a los Leopardos consumir el turno a la ofensiva, y en esta ocasión no hubo reanudación, en un terreno que ya había sufrido afectación debido a las afectaciones de la jornada anterior.

Como quiera que este partido pactado a siete entradas ya tenía validez, los Gallos se apuntaron su segunda victoria.

Como dato interesante, la leyenda Frederich Cepeda Cruz conectó dos imparables, entre ellos un doblete, para refirmarse como puntero en estos casilleros en series nacionales con 2537 incogibles y 488 conexiones de dos bases.

Aunque es muy temprano para hacer valoraciones, los Leopardos ya comenzaron a dar muestra de su tradicional talón de Aquiles: el bateo, pues solo han fabricado tres carreras y acumulan nueve jits. El único bateador que ha logrado empujar corredores hacia el plato es Yoasnier Emilio Pérez, quien suma los dos únicos remolques del conjunto, porque la restante carrera del elenco se produjo por una falla defensiva de los espirituanos.

Este jueves, ambos equipos volverán a verse las caras en el estadio José Antonio Huelga, a partir de las 2:00 p. m. De mantenerse la rotación anunciada por Ramón Moré, por los Leopardos debe escalar la lomita el veterano Alain Sánchez Machado, quien buscará su sonrisa número 99 en series nacionales.

El cifuentense suele trabajarles bien a los Gallos, si tomamos en cuenta que vistiendo la franela de Villa Clara ha derrotado a los espirituanos en diez desafíos y solo ha sufrido dos descalabros.

Anotación por entradas:

Estadio José Antonio Huelga, Sancti Spíritus Juego sellado el martes 2 de septiembre Miércoles, 3 de septiembre de 2025

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 1 S. Spíritus 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 1 Ganador Fernando Betanzo Marrero (1-0) Perdedor José Carlos Quesada Darias (0-1)

Segundo juego

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 1 0 0 0 0 - - - - 1 4 0 S. Spíritus 0 0 0 0 2 - - - - 2 4 0 Ganador José Eduardo Santos Escalante (1-0) Perdedor Maikel Pérez Quiñones (0-1)



