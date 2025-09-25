Destacada actuación de lanzadores de Villa Clara en la Liga Italiana de Béisbol

Los lanzadores de Villa Clara Eriel Carrillo, Osdany Rodríguez y Randy Cueto, tuvieron una destacada actuación en la Serie A de la Liga Italiana de Béisbol profesional 2025, según reflejan las estadísticas oficiales del certamen de ese país europeo.

El derecho de la comunidad de Braulio Coroneaux, en Cifuentes, Eriel Carrillo, vistiendo la chamarreta del equipo Farma Crocetta, concluyó invicto con 8 victorias, con una lechada, un punto por juego salvado y execelente 1.57 de promedio de carreras limpias.

Lanzador Eriel Carrillo.

Carrillo trabajó durante 69 entradas en las cuales permitió 42 hits, de ellos 6 dobletes, 3 triples e igual cantidad de jonrones, le anotaron solo 14 carreras, de ellas 12 limpias, regaló 7 bases por bolas, propinó 87 ponches.

El diestro del Reparto Universitario en Santa Clara Osdany Rodríguez, con el traje del Buttrio, terminó con balance positivo de 10 éxitos y 4 descalabros, una blanqueada y tres juegos completos, con una efectividad de 2.98.

El santaclareño Osdany Rodríguez tiró 123 y 2 tercios, en los cuales toleró 86 indiscutibles, 18 tubeyes y 3 cuadrangulares como extrabase. Aceptó 43 carreras, 41 limpias. Concedió 28 boletos y retiró a 164 rivales por la vía de los strikes.

El derecho de Taguayabón, en Camajuaní, Randy Cueto, integrante del modesto Avigliana Rebels, se acreditó 4 victorias y encajó 7 derrotas, con una lechada y 2 partidos completos.

Al camajuanense Randy Cueto en 106 y un tercio de actuación le conectaron 86 imparables, 9 biangulares, un triple e igual cantidad de vuelacercas, permitió 39 anotaciones, 30 limpias.

Lanzador Randy Cueto.

Cueto lanzó para 2,54, con excelente control, pues solo otorgó 18 boletos y propinó 165 ponches.

Osdany Rodríguez y Randy Cueto se incorporarán a principios de octubre con el equipo de Villa Clara que participa en la 64 Serie Nacional de Béisbol.



