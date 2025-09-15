Destacada actuación de atletas de Villa Clara en el Gran Retto de Varadero

Los atletas de Villa Clara protagonizaron este fin de semana una destacada actuación en el Gran Retto de Natación, cuarta Travesía Aguas Abiertas de Varadero 2025, al conquistar dos medallas de oro y una presea de bronce.

La ondina de Santa Clara Laurent Estrada se agenció el metal dorado en la prueba de los 3 kilómetros en la categoría 20-29 años.

Por su parte la también santaclareña Ana Laura Bermúdez Rodríguez subió a lo más alto del podio de premiaciones en los 5 kilómetros y absoluto de la categoría 17-19 años.

La medalla de bronce la logró Edinson Rodríguez Rodríguez, en la prueba de los 3 km de la categoría 13-14 años en la jornada dominical.

Los nadadores de Cuba y México fueron los más destacados del evento, acogido por el Hotel Solymar-Arenas Blancas.

El Gran Retto de Aguas Abiertas Varadero es un torneo inclusivo pues participan niños, nadadores amateur y nadadores en situación de discapacidad.