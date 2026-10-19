Destacada actuación de ajedrecistas de Villa Clara en Panamá

El Gran Maestro de Santa Clara Ermes Espinosa se impuso en solitario en el Torneo Internacional de ajedrez rápido (15+10) "Hernán Lum In Memoriam", desarrollado en el Club Ajedrez Criollo, en Panamá.

Fue un torneo Suizo a 7 rondas, y el santaclareño Ermes Espinosa terminó invicto, con 5 triunfos y 2 tablas, escoltado en el podio por su comprovinciano y homólogo Aramís Álvarez. El MI tunero Michel Alejandro Díaz completó el estrado de premiaciones, según precisiones de Osmany Pedraza Ledón, entrenador del juego ciencia en el territorio.

La cuarta plaza fue para el Gran Maestro de Caibarién Elier Miranda, mientras que la capitalina Karen Gutiérrez resultaba la fémina mejor ubicada, con los mismos puntos que la Maestra Internacional de Falcón, en Placetas, Roxángel Obregón, pero con mejor desempate.

Por su parte, este domingo los grandes maestros villaclareños Elier Miranda Mesa, de la Villa Blanca y Ermes Espinosa, de Santa Clara, terminaron empatados en el primer lugar del Torneo Internacional de ajedrez Blitz (3+2) "Hernán Lum in Memoriam", también disputado en Panamá.

Ambos terminaron invictos, con 7,5 unidades de 9 posibles, con 6 triunfos y 3 tablas, pero el cangrejero Elier Miranda Mesa tuvo mejor desempate que el santaclareño.

Al igual que en la modalidad de Rápidas, el Maestro Internacional tunero Michel Díaz completó el podio de premiaciones, con 7 rayas, la misma puntuación que el Maestro Internacional pilongo Rodney Pérez, que repitió el cuarto lugar para la más central de las provincias cubanas, que en las rápidas había sido Elier, agrega en su reporte Osmany Pedraza Ledón.

También aseguró la delegación villaclareña los primeros puestos en el femenino, pues Roxángel Obregón fue décima y Amanda María Muñiz terminó en el 14, ambas con 5,5 puntos.