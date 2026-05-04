Despiden en Villa Clara a la esgrimista Yamila Figueroa Ruiz 

La familia deportiva de los municipios de Santa Clara y Camajuaní, despidió con honores este domingo a la esgrimista Yamila Figueroa Ruiz, quien falleció a la edad de 63 años y es considerada una de las figuras sobresalientes de esta disciplina en Cuba.

En la funeraria Camacho de la capital villaclareña tuvo lugar el homenaje de la autoridades deportivas y las glorias del territorio santaclareño, encabezadas por su presidenta Maritza Prado.

En la funeraria de Camajuaní luego del proceso de cremación, trabajadores del INDER y familiares le tributaron los honores correspondientes, antes de depositar sus cenizas en la necrópolis camajuanense.

Yamila Figueroa Ruiz nació el 11 de junio de 1962 en Camagüey, pero la mayor parte de su vida la pasó en Camajuaní, y en la última etapa residió en Santa Clara.

Fue pionera en la espada y llegó a convertirse en la primera capitana del equipo nacional femenino en 1987, en un momento clave para el desarrollo de esta modalidad en el país.

Resultó medallista en Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Sobresalen la presea plateada individual en Indianápolis 1987 y el oro por equipos en República Dominicana 1986.

Igualmente subió al podio en México 1990 y La Habana 1991, además de imponerse en Copas del Mundo en Europa. Entre sus logros más recordados figura su victoria en el Torneo Internacional “Espadas Doradas”, donde derrotó a la entonces campeona mundial Brigitte Benon.

Yamila Figueroa Ruiz se retiró del deporte activo en 1992, luego trabajó en la EIDE Héctor Ruiz Pérez, de Santa Clara, desde donde contribuyó a la formación de las nuevas generaciones.

También fungió como árbitro nacional y ocupó responsabilidades de dirección en el INDER de Camajuaní.

La dirección del INDER en nuestro país envió condolencias a la familia de Yamila Figueroa Ruiz en la red social Facebook: «Lamentamos el fallecimiento de Yamila Figueroa Ruiz, gloria de la esgrima cubana, cuyo legado seguirá inspirándonos. Compartimos el dolor de familiares, amigos y compañeros», concluye el mensaje del organismo rector del deporte en Cuba.