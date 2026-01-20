Desde hoy Cuba vive su pelota

Hoy comienza la fiesta beisbolera del país. En Mayabeque y en Holguín se estrena la postemporada de la 64 Serie Nacional, dos plazas en las que sus aficionados colmaron cada centímetro de las gradas de sus estadios en el calendario regular.

En el estadio Nelson Fernández, de San José de las Lajas, los Huracanes, que llegan por segunda vez a esta etapa, recibirán a Industriales, con presencia en 30. Para la gran mayoría, será el play off más reñido de los cuartos de final.

Aunque es la primera vez que se ven frente a frente en esta instancia, en la historia de los clásicos cubanos han chocado en 57 ocasiones, con 38 victorias capitalinas. Sin embargo, en la actual contienda el balance favoreció a los anfitriones por 3-2.

Al Calixto García holguinero, premiado con el ascenso más vertiginoso de una temporada a otra, pues los Cachorros terminaron en la 63 Serie Nacional en el lugar 14, y ahora finalizaron terceros en la fase anterior, llega Artemisa, también en un duelo que jamás había ocurrido en play off. Los de casa vencieron en su compromiso particular en cuatro de cinco encuentros, y tienen un saldo histórico favorable de 47 triunfos por 26 sus contrarios.

Pero, como los mayabequenses, basan sus aspiraciones en el pitcheo abridor, y también poseen armas en el montículo para cerrar los partidos en las postrimerías.

Los dos cotejos son el clásico duelo entre pitcheo y bateo, y aun cuando los favoritos son los de más ofensiva, recuerden que hay un axioma beisbolero que es una sentencia: cuando hay pitcheo no hay bateo.

Mañana volverán a encontrarse estos contendientes en los mismos escenarios, y abrirán sus porfías Matanzas-Sancti Spíritus y Las Tunas-Villa Clara, en los terrenos de los primeros equipos.