Derrotó Villa Clara a Sancti Spíritus en tope de preparación para Serie Nacional de Béisbol

La preselección de los Leopardos de Villa Clara que se alista para la 65 Serie Nacional de Béisbol, derrotó este miércoles a su similar de Sancti Spíritus, en choque que tuvo de sede al estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara.

Esta constituye la segunda victoria de los anaranjados con un revés en la pretemporada beisbolera cubana, pues anteriormente dividieron honores con los Elefantes de Cienfuegos.

El triunfo de este miércoles frente a los yayaberos fue con marcador final de 8 anotaciones por 3.

El éxito en lo personal se lo acreditó Rubén Ortega. Brayan Canino salió por la puerta estrecha, según los datos de Duneicy León, estadístico de CMHW.

9️⃣ INN C H E

🐓 #SSP 3 10 4

🐆 #VCL 8 8 2

✅ JG: Rubén Ortega.

❌ JP: Brayan Canino

El elenco villaclareño abrió el desafío con:

1- Elisel Arrechavaleta 1B

2- Osman Caruncho LF

3- Cristian Moré CF

4- Mailon Tomás Alonso RF

5- Leonardo Montero R

6- Emmanuel Sañudo 3B

7- Maikel Borrel D

8- José Gómez D

9- Ronaldo Pérez 2B

10- Cristian Cuéllar SS

Bate en mano por los anaranjados sobresalieron José Gómez con cuadrangular y 4 impulsadas, 3 de ellas por el vuelacercas en el primer turno y una por pelotazo con las bases llenas en la segunda visita al home play. También se destacó Cristian Moré con 2 indiscutibles, entre ellos un triple.

Desde el montículo lanzaron por los anfitriones: Alain Sánchez, quién enfrentó a o bateadores, permitió 2 hits y regaló un boleto.

Rubén Ortega, tiró 4 entradas, aceptó 3 incogibles, una carrera sucia y propinó 4 ponches.

El zurdo Maikel Pérez enfrentó a 8 rivales, le dieron un hit, otorgó una base por bolas y retiró a un contrario por la vía de los strikes.

El cerrador fue Adrián Rodríguez, quién toleró 4 imparables y 2 carreras sucias.

Este jueves volverán a medirse los Leopardos de Villa Clara y los Gallos de Sancti Spíritus, pero en el estadio José Antonio Huelga en la tierra yayabera.



