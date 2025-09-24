Derrotó Santiago de Cuba a Villa Clara en la Serie Nacional de Béisbol

El equipo de Villa Clara perdió este martes frente a Santiago de Cuba, en el inicio del cuarto tope particular de la 64 Serie Nacional de Béisbol, en partido que tuvo de sede al estadio "Guillermón Moncada", de la Ciudad Héroe.

Las Avispas santiagueras derrotaron a los Leopardos Azucareros con cerrado marcador de 9 anotaciones por 8, gracias al bateo de fuerza de los anfitriones que conectaron 3 cuadrangulares, uno de ellos dentro del terreno para decidir.

En el séptimo capítulo con el pizarrón favorable a los anaranjados del centro del país 6 por 3, Yoel Yanki pegó su séptimo vuelacercas ante el relevista Dayron Casanova, el cual sirvió para empatar las acciones al encontrar a dos compañeros en circulación, ademas de empatar en el liderazgo de ese departamento con su compañero de equipo Yoelquis Guibert.

En el cierre de la octava entrada el jonrón dentro del terreno conectado por Maikol Poll, igualmente con 2 corredores en bases remolcó las carreras decisivas.

Por los villaclareños sobresalieron bate en manos el cuarto madero Yoasniel Pérez de 5-2, ambos dobletes con 5 carreras remolcadas, Victor Boch de 3-1, un triple y 2 fletadas para la goma, y Yoan Águila de 3-1 con un remolque.

Números Finales:

VCL 8-8-1

SCU 9-10-0

JG: Eider Yasser Pérez (1-0)

JP: Dayron Casanova (0-2)

JS: Samuel Vera (1)

HRS: Fransisco Martínez (5to)

Yoel Yanqui (7mo)

Maikol Poll (1)

Ahora el conjunto de Villa Clara tiene balance negativo de 4 victorias y 12 derrotas, en tanto Santiago de Cuba con 16 éxitos y 2 reveses se consolidó en la cima de la tabla de posiciones.

Este miércoles tendrá lugar el segundo choque entre estas 2 novenas, a las 2 de la tarde, y con transmisión de CMHW.



