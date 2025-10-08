Derrotó Granma a Villa Clara en el Sandino

Los Alazanes de Granma derrotaron este miércoles a los Leopardos de Villa Clara, en la reanudación del partido sellado del martes, en el inicio de los sextos topes particulares de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El triunfo de los granmenses en el estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara, fue por la vía de la lechada, una carrera por cero, en choque de poca ofensiva por ambas novenas.

Los orientales fabricaron la anotación del éxito en el principio del sexto capítulo cuando el primer bate Damián Moreno conectó doblete al jardín izquierdo y luego entró por error en tiro a tercera base del inicialista Yoan Águila, tras fildeo de un fly de Pedro Almeida.

Por Villa Clara cargó con la derrota el derecho del Reparto Universitario Osdany Rodríguez, quien lanzó por primera vez está temporada, después de su participación en con él Buttrio en la Serie A de la Liga Italiana.

Osdany trabajó durante 8 entradas, en las cuales permitió 3 indiscutibles propinó 4 ponches y regaló 2 boletos, uno de ellos intencional.

Números Finales:

C H E

GRA 1 3 0

VCL 0 4 1

Ganó: César García Rondón (2-1)

Perdió: Osdany Rodríguez Obregón (0-1)

Salvó: Juan Danilo Pérez Meriño (2)

Los Leopardos de Villa Clara tienen ahora promedio de 7 éxitos y 17 descalabros, en tanto los Alazanes de Granma tienen saldo de 11 ganados y 13 perdidos.