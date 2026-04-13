Debutó villaclareño Eriel Carrillo en Liga Italiana de Béisbol

El lanzador derecho de Villa Clara Eriel Carrillo debutó este fin de semana en la temporada 2026 de la Liga Italiana de Béisbol.

El diestro de Cifuentes salió por la puerta estrecha pero tuvo un excelente desempeño vistiendo la camisa del Farma Crocetta, elenco que juega en la Serie A Oro, la primera división de ese país europeo.

Frente al Bologna, el villaclareño Eriel Carrillo lanzó durante 4 entradas, le pegaron 3 indiscutibles, regaló 2 boletos y propinó 9 ponches.

Al tirador diestro de Braulio Coroneaux le anotaron una carrera que fue sucia, pero sus compañeros de equipo no pudieron fabricar anotaciones.

El éxito personal del juego entre el Farma Crocetta y el Bologna correspondió al mayabequense José Ignacio Bermúdez, a quien en cinco capítulos le dieron igual cantidad de imparables pero no le fabricaron carreras, con siete ponches y cero boletos.

Los demás lanzadores de Villa Clara que participan este 2026 en la Liga Italiana de Béisbol lo hacen con conjuntos que se desempeñan en la Serie A Plata, la segunda división.

El derecho de Taguayabón, en Camajuaní, Randy Cueto y el zurdo de Remedios Christian Rojas con el Avigliana, y el santaclareño Osdany Rodríguez con el Buttrio.