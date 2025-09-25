Debuta con éxito dúo de Díaz-Alayo en Élite 16 Río de Janeiro

El dúo de Cuba, integrado por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, derrotó hoy 2-1 a la dupla de Noruega Mol-Berntsen en su debut en el grupo F del torneo Elite 16, con sede hasta este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, los cubanos perdieron el primer set, 19-21, pero reaccionaron con victorias en el segundo y tercero, 21-18 y 15-13. Las estadísticas colectivas oficiales reflejan mejores resultados en el ataque, 36 puntos por 29, cayeron en el segundo (9-10), igualaron en el servicio (2-2) y entregaron tres tantos más por errores propios (11-8).

Individualmente sobresalió Alayo, máximo anotador del encuentro con 34 puntos, 23 en el ataque, nueve en el bloqueo y dos en el servicio, seguido por Mol (29/18-10-1). Díaz concluyó con 13 (13-0-0) y Berntsen terminó con 12 (11-0-1).

Recientemente, los cubanos quedaron en el quinto lugar en la final del Campeonato de Rusia de Voleibol de Playa 2025, con sede en la ciudad de Anapa.