Dan a conocer equipo para Clasificatorio Olímpico y Mundial de la Norceca de Voleibol

Entre los 14 hombres aparecen el opuesto Daniel Martínez, sustituto de José Massó, quien presenta problemas de salud, así como el pasador Ronaldo Flaquet y el atacador de esquina Yusniel Martí, jóvenes que ya han participado en otros torneos durante esta temporada.

Martínez acompañará a Alejandro Miguel González en esa posición y Flaquet al titular Christian Thondike.

Robertlandy Simón encabeza a los centrales, cuarteto que completan Thiago Suárez, Alexis Wilson y David Fiel.

Marlon Yant, Miguel Ángel López y Osniel Mergarejo mantienen sus posiciones como auxiliares, así como en las responsabilidades de líberos el experimentado Yonder García y Lázaro Arrechea.

“Sin restar importancia a otros torneos que hemos participado, este sin duda, tiene otro matiz por cuanto no solo están en juego tres boletos al mundial del próximo año, también un único cupo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y ahí está centrado nuestro compromiso”, comentó Cruz.

“Conocemos a los rivales, entre ellos Canadá, que se nos ha tornado difícil en los últimos partidos, pero nosotros debemos salir a jugar nuestro voleibol, y cuando hay entrega y disposición sale el rendimiento”, aseguró.

Los de la Mayor de las Antillas rivalizarán en el grupo A, en este orden, contra República Dominicana, Guatemala y Estados Unidos. En el B se medirán Puerto Rico, México, Curazao y Canadá.

Avanzarán directamente a semifinales los vencedores de cada lote, y los que terminen la preliminar como segundos y terceros lugares se enfrentan en jornada cruzada de cuartos de final.

Los tres medallistas asegurarán su espacio en el campeonato mundial de 2027. El día 15 tendrán lugar los partidos semifinales y una fecha después la discusiones de las medallas de oro y de bronce.

Cierra este evento continental Norceca los días 18 y 19 de agosto con los enfrentamientos entre los cuatro finalistas, exceptuando la presencia del elenco de Estados Unidos, por su condición de sede de la cita olímpica.