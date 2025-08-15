Cumpleaños de Yisnolis López, atleta panamericana en Asunción



Este viernes 15 de agosto estará de cumpleaños nuestra canonista olímpica, Yisnolis Francesca López Lamadrid, natural de un pueblito pequeño, El Santo, en Villa Clara, donde hay un río que se llama Sagua la Chica, y tal vez sus aguas hayan sido su inspiración para convertirse en una de las mejores piragüistas del país.

Su embarcación se encuentra lista ahora para remar sobre las corrientes de la pista acuática de Asunción, Paraguay, en el torneo de kayak-canoa de los Juegos Panamericanos, categoría juvenil, y en esa lid ella lleva el recuerdo de aquel escenario de su niñez, del río apacible que mediatiza el poblado.

Y en Asunción Yisnolis aspira a obtener una medalla de cualquier color para dedicarlo al pequeño villorio natal, el mismo paisaje que ha inspirado a la atleta de la poesía Liuva María Hevia, inmersa en los frutos y arboledas derredor del hermoso entorno.

La santeña vuelve al panorama deportivo internacional, la que hizo dúo inolvidable en la regata parisina con la inmensa Cirilo, y que ahora, en Asunción, dará paletadas para traer una presea y colgarla en su casa declarada panamericana.

Por eso la gente en El Santo ve la televisión y oye la radio y estará al tanto de la actuación de Yisnolis, hija de una sencilla familia de esta tierra parrandera, pero que aguarda para salir en changüí cuando ella estremezca a la capital paraguaya, como si estuviera remando por las benditas corrientes del río Sagua la Chica.