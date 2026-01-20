Cuentas claras para la fiesta beisbolera

Para la fase de cuartos de final, se ratificó que cada conjunto podrá tener habilitada su nómina completa de 40 peloteros; sin embargo, solo 27 jugadores podrán viajar y actuar en cada partido.

Cualquier juego interrumpido por lluvia o falta de luz se reanudará al día siguiente a las 10:00 a.m. Si el choque pendiente supera las tres entradas por jugar, se completará y la jornada se cerrará ahí. No obstante, si el remanente es menor de tres episodios, tras finalizarlo, se procederá a disputar un segundo encuentro completo de nueve entradas ese mismo día.

En el apartado del pitcheo, se mantienen las regulaciones de descanso habituales, con una excepción: los lanzadores de categoría juvenil deberán reposar, obligatoriamente, seis días entre aperturas, independientemente del volumen de lanzamientos realizados, con el fin de proteger sus brazos.

Uno de los puntos de mayor énfasis fue la prevención de juegos confiscados. Para evitar errores en las alineaciones que empañen el espectáculo, los comisarios técnicos brindarán apoyo directo a las direcciones de ambos equipos antes de la voz de «Play ball».

Asimismo, el arbitraje subirá de nivel con la selección de los oficiales más capacitados, quienes trabajarán en grupos de seis por encuentro. Se exigirá un cumplimiento estricto de los tiempos de lanzamiento y la agilidad entre innings para garantizar el dinamismo del juego.

RUTA INTERNACIONAL INMINENTE

Más allá del torneo doméstico, el foco está puesto en los compromisos foráneos. Este lunes comenzó, en el Estadio Latinoamericano, la preparación de un grupo inicial de 18 jugadores, con la mirada puesta en la Serie de las Américas (Venezuela, del 5 al 13 de febrero) y el vi Clásico Mundial (Puerto Rico, del 5 al 16 de marzo).

Humberto Guevara, jefe técnico de la federación, aclaró que esta nómina inicial está integrada por peloteros cuyos equipos no clasificaron a la postemporada. La lista se irá nutriendo de forma progresiva con atletas de los conjuntos que resulten eliminados en los cuartos de final de la Serie Nacional.

El calendario de preparación incluye una gira por Nicaragua a partir del 16 de febrero, en la que se disputarán cuatro encuentros amistosos. A este periplo podrán sumarse los jugadores que culminen su participación en la final del campeonato cubano.

Finalmente, se confirmó que el equipo que logre coronarse campeón de la Serie Nacional no solo obtendrá la gloria local, sino que representará a Cuba en la Champions de Beisbol, evento previsto para el mes de marzo en México.