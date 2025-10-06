Cuba y el Comité Olímpico Internacional estrechan lazos de cooperación deportiva

Richards le felicitó en nombre del Movimiento Olímpico Cubano, en especial de sus atletas, entrenadores y oficiales, por su condición de primera mujer en tan alto cargo, tras una exitosa carrera como nadadora multimedallista olímpica de un país africano (Zimbabue) amigo de Cuba.

Le obsequió un uniforme deportivo de la firma Batos, producido por la Industria Deportiva Cubana, rotulado con su nombre y cargo, con el escudo del Comité Olímpico y la enseña nacional cubana.

Como parte de su visita de trabajo allí, Richards y el Secretario General del Comité Olímpico Cubano, Ruperto Herrera Tabío, intercambiaron con funcionarios de varias Direcciones de Solidaridad Olímpica del COI, como las de finanza, marketing, jurídica y propiedad intelectual.

Además, en las oficinas de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, conversaron con Emilie Robert, directora de eventos y proyectos, y se dialogó sobre las comisiones de Deporte Seguro y la posibilidad de desarrollar en Varadero los Juegos de Playa y reuniones de los 206 comités olímpicos nacionales.

El programa sumó igualmente un encuentro con el presidente de la Federación Internacional de Voleibol, Fabio Azevedo, y su Comité Ejecutivo, que incluye como una de sus vicepresidentes a la cubana tricampeona olímpica Mireya Luis.

En ese encuentro también intervino una representante del equipo de Solidaridad Olímpica del COI, a propósito de promover un apoyo de dicha institución al rescate de los resultados históricos de Cuba en ese deporte.

(Tomado de JIT)