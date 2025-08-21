Cuba venció a Bulgaria en inicio del Mundial Sub-21 de Voleibol

Los caribeños rindieron este jueves a los subtitulares europeos luego de caer 16-25 en el set inicial, y reaccionar de forma consistente para firmar marcadores de 25-17, 25-23 y 25-21.

Importante ese resultado en las pretensiones de avanzar a la ronda de los 16, que demanda ubicarse entre los cuatro primeros de su grupo C, en el que también rivalizarán, en este orden, contra República Checa (viernes, 5:00 a.m. de Cuba), Japón (23), Brasil (25) y Colombia (26).

En la salida inicial, el gigante opuesto Daniel Martínez lideró la ofensiva con 23 puntos (19 por ataques, 2 bloqueos y 2 aces), según el sitio oficial del evento.

También sumaron doble dígitos el atacador auxiliar Carlos Pereira con 14 tantos por remates, el central Nathan Massó (10/7-2-1) y el punta Félix Ernesto Rodríguez (10/9-0-1).

El bloqueador José Ángel Morejón aportó siete unidades (4-3-0) y el colocador y capitán Ronaldo Flaquet seis, de ellos cinco por tantos directos de saques, y un ataque.

Colectivamente Cuba concluyó con mejores números en ataque (54-41) y servicio (9-3), pero muchos más errores no forzados (33-21) que los europeos, quienes dominaron en el total de bloqueos (9-7).

En otros resultados de la llave C, Japón se impuso a Brasil 3-0 (25-21, 25-23, 25-20) y República Checa a Colombia 3-0 (25-15, 25-17, 25-16).

Por el lote A ganaron Estados Unidos a Tailandia y Eqipto a Marruencos, ambos por 3-0, y China a Turquía por 3-1. En el B, Irán a Kazajastán 3-1, Polonia a Puerto Rico 3-0 y Corea del Sur a Canadá 3-2.

Los desafíos del grupo D, que forman Italia, Argentina, Túnez, Francia, Ucrania e Indonesia, aún no habían comenzado al cierre de esta nota.