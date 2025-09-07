Cuba sufre primera derrota en Copa Mundial de béisbol sub-18

Los de la mayor isla del Caribe, que habían vencido en sus dos primeras presentaciones ante los elencos de Sudáfrica e Italia, no pudieron contra los favoritos anfitriones, vigentes monarcas del orbe y líderes ahora del grupo A con tres éxitos sin derrotas.

Kenshin Shimoshige se anotó el crédito desde el montículo al no permitir libertades a los caribeños en cuatro entradas, trayecto donde ponchó a cinco y solo aceptó un par de imparables.

Diosdenys Pentón cargó con el revés luego de una apertura de dos capítulos con par de anotaciones a su cuenta, una de ellas por causa de un error al campo.

Su sustituto, Jesús Alejandro López, realizó un buen rescate de cuatro episodios donde los japoneses solo pudieron pisar una vez la goma del plato, pero la ofensiva cubana no pudo remontar la diferencia.

Después de este resultado los de la mayor de Las Antillas ocupan la segunda posición del apartado igualados con Puerto Rico, próximo rival, y por delante de Sudcorea (1-1), equipo con el que cerrarán jugando la etapa clasificatoria.

En la otra llave Estados Unidos se mantiene al frente con tres victorias sin derrotas, seguido por Australia y Alemania (2-1), China Taipéi (1-1), Panamá (0-2) y China (0-3).

Según el sistema de competencias, los tres primeros de cada apartado avanzan a la Superronda, donde se repartirán las medallas.