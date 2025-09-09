Cuba se queda sin medallas en el Mundial Juvenil de Béisbol

Después de un arranque prometedor con victorias frente a Sudáfrica e Italia, el conjunto dirigido por Abeyci Pantoja se vino abajo y sumó tres derrotas al hilo. Ese bajón los condenó al cuarto lugar del grupo A, posición que solo da acceso a la llamada ronda de consuelo, donde se discuten puestos del séptimo al duodécimo.

El choque comenzó mal desde temprano. En el primer inning, los asiáticos aprovecharon un triple de Jaewon Oh, un boleto y un error a la defensa para fabricar dos carreras ante el abridor cubano Leandro Forteza. Una entrada después, Jiho Park impulsó la tercera con un elevado de sacrificio.

Tras ese arranque, el relevo de Edenis Cruz logró mantener en cero a los surcoreanos durante cinco capítulos, pero la ofensiva cubana nunca pudo despertar. El derecho Joel Kim, ganador del encuentro, se encargó de amarrar los bates antillanos: apenas permitió un hit y recetó 10 ponches en cinco entradas y un tercio.

Los caribeños arrastran ya una racha negativa de 22 episodios sin anotar y en ese lapso solo han conectado cinco indiscutibles.

Además de Surcorea, aseguraron su clasificación a la siguiente fase Japón y Puerto Rico por el grupo A, mientras que en el grupo B ya tenían su boleto Estados Unidos y China Taipéi, a la espera de definirse el último clasificado.