Cuba multiplica presencia en tercera jornada de Asunción 2025

Luego de instalarse en el medallero con un bronce aportado por sus remeros, la delegación cubana se apresta a vivir este lunes otra intensa jornada de mayor presencia en los II Juegos Panamericanos Júnior que se celebran en Asunción.

El remo volverá a atraer atenciones bien temprano desde la Bahía de Asunción, esta vez con sus hombres en el bote de cuatro remos largos en busca de medallas, mientras que las muchachas del bote con dos pares de remos cortos asumirán la fase eliminatoria.

Nuevas presentaciones acontecerán en la esgrima, con Marlon García debutando en la espada con el propósito de superar la actuación de su compañero Yunior Balón en el sable, quien quedó a las puertas de los premios, luego de ceder 10-15 en cuartos de final ante el peruano Lukas Helmut Eichhoer.

También vuelven a las canchas para revertir lo sucedido en sus duelos iniciales los equipos femeninos de balonmano y voleibol, superados por los conjuntos de Argentina en ambos casos.

En la sala enclavada en la Secretaría Nacional de Deporte se disputará la segunda fecha del bádminton, y la pareja formada por Juan Carlos Bencomo y Leyanis Contreras defenderán su condición de invictos en duelo de cuartos de final del evento de dobles mixtos. En esa misma instancia, pero de la lid individual masculina, estará Bencomo enfrentando al guatemalteco Yeison del Cid.

La gimnasia rítmica iniciará con Lizabeth Godales en las clasificaciones de aro y pelota; en el Centro Olímpico Acuático saltarán al agua las nadadoras Andrea Becali (200 metros libre) y Laurent Estrada (200 espalda); y los judocas dependerán de Wendy Martínez (63 kg) y Cristian Cordero (73 kg).

Desde el polígono de tiro se escucharán los disparos de fusil a 10 metros y en el campo de arquería habrá disputas individuales hasta la fase de semifinales. A su vez, los tenistas iniciarán su andar por la ronda de clasificación.