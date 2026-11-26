En el Complejo Deportivo IPL Academy-Stadium 2, de San Antonio de Guerra, los pequeños antillanos encontraron en el poder de Tayler Ruiz y la resistencia de su pitcheo las armas para silenciar a los anfitriones y sellar uno de los cuatro boletos mundialistas en disputa.

Los quisqueyanos golpearon primero en el segundo episodio, cuando Ángel Leiba conectó sencillo impulsor ante el abridor Miguel Alfredo Calderón, quien abandonó el montículo sin poder retirar a ningún bateador en esa entrada.

La respuesta cubana llegó en el tercer capítulo, cuando Ruiz hizo volar la pelota por encima de la cerca del jardín izquierdo con un compañero en circulación, un cuadrangular que cambió el rumbo del encuentro y encendió las esperanzas de la selección caribeña.

Los dominicanos no entregaron fácilmente su territorio y consiguieron la igualada en el quinto acto, mediante un sencillo, un lanzamiento descontrolado y un elevado de sacrificio que devolvieron la tensión al diamante.

Pero Cuba guardaba su último argumento para el sexto inning, cuando Dervis Sánchez disparó un largo doblete, aunque un corredor fue sorprendido en el plato, y poco después cruzó la goma gracias a otro wild pitch, esta vez del relevista Isaury Mejía, quien cargó con la derrota.

Ruiz completó su jornada memorable desde el montículo, al acreditarse el triunfo después de trabajar cuatro entradas y un tercio de relevo, permitir una carrera y retirar a seis bateadores por la vía de los strikes; Alex Ruiz sacó los últimos dos outs y se anotó el salvamento.

Con tres victorias y dos derrotas, Cuba terminó tercera en la superronda y disputará mañana la medalla de bronce frente a Venezuela, cuarta clasificada, que hoy cayó 8-9 ante México.

La victoria también tuvo el sabor a desquite deportivo, pues los cubanos consiguieron su boleto mundialista en casa de uno de los anfitriones, mientras República Dominicana cerró con balance de 1-4 y quedó fuera de la cita de 2027.

México, líder de la fase con cuatro triunfos y un revés, discutirá el título frente a Estados Unidos, dueño del mismo balance y vencedor hoy por 3-2 ante Panamá, selección que tampoco pudo conseguir su pasaporte mundialista.

Así, entre batazos oportunos, brazos resistentes y una última carrera arrancada a la incertidumbre, Cuba encontró en suelo dominicano la puerta hacia China Taipéi y mantuvo vivo el sueño de subir al podio continental.