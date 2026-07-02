Cuba intervendrá con 506 deportistas en Santo Domingo 2026

En un encuentro con la prensa especializada con motivo del Día Internacional del Periodista Deportivo, el jefe del alto rendimiento del Instituto Cubano de Deportes, José Antonio Miranda, detalló que el 32 por ciento de la comitiva suma experiencia en lides regionales con una edad promedio de 25 años.

De acuerdo con el directivo, Cuba buscará superar la cifra de más de 68 medallas en 43 disciplinas deportivas con el propósito de mantenerse entre los tres primeros del medallero general.

Miranda enfatizó que la delegación tiene opciones de conquistar preseas desde el 25 de julio hasta el 7 de agosto con protagonismo para los deportes de combate, el atletismo y el tiro deportivo, según el programa de competencias de la lid.

El funcionario indicó que la avanzada de la comitiva saldrá la semana entrante y el primer conjunto en debutar será el polo acuático, antes de la ceremonia de inauguración el 24 de julio.

En el intercambio con la prensa, Miranda reconoció la alta motivación de los atletas, y su entrega y compromiso en medio de una preparación compleja como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos contra la nación caribeña.