Cuba firma remontada ante Curazao en la Serie del Caribe

La selección de Cuba firmó este lunes una remontada de película para doblegar, 14-12, a los Cañones de Curazao en el Estadio Monumental Simón Bolívar, y así acercarse a las semifinales de la Serie del Caribe de Beisbol de Gran Caracas 2026.

La tropa de la Mayor de Las Antillas fabricó un paquete de 11 carreras en el cierre de la sexta entrada para voltear el marcador ante unos rivales que a esas alturas del juego ya estaban celebrando la victoria.

Los curazoleños habían bombardeado al abridor Darío Sarduy y a los relevistas José Bermúdez, Yankiel Mauris y Yadián Martínez, a quines les fabricaron 10 carreras en los cuatro primeros capítulos, hasta que los dirigidos por Germán Mesa se amotinaron y tomaron el mando del pleito.

Osmer Morales lanzó cinco episodios con tranquilidad hasta que saltó del montículo ante la rebelión cubana, y sus sustitutos Michael Vilchez, Brayan Pérez y Luis Rijo no pudieron apagar el fuego de sus rivales.

En ese apartado, Yoelquis Guibert conectó un sencillo clave que trajo a par de compañeros para el plato para lograr la igualada y Alfredo Despaigne, empuñando de emergente, disparó un doblete que remolcó dos y les dio la ventaja definitiva a los suyos.

«Estoy súper contento, siempre es bien importante aportarle al equipo y me tocó, me dieron esa responsabilidad, y gracias a Dios pudo salir el trabajo con el cual se empató el juego y pudimos pelear y llevarnos este partido», declaró Guibert al final del encuentro.

«Me estoy enfocando en hacer buenos turnos, tratar de ver picheos y lograr una buena conexión para hacer los ajustes y lo demás saldrá solo», agregó el jardinero.

Michel Cabrera se anotó el triunfo con un rescate de dos entradas y un tercio, en las que permitió una rayita, liquidó a uno por la vía de los strikes y no concedió boletos. Frank Abel Álvarez puso el cerrojo al sacar los últimos tres outs.

Por los ganadores también calentaron los maderos Luis Vicente Mateo con cuatro imparables, Roel Santos con dos e igual cantidad de empujadas y Yasiel González, quien pegó un doblete e impulsó dos más para llegar a nueve en el torneo, líder en ese departamento.

Anthony Jiménez y Wladimir Balentien desaparecieron la esférica por los Cañones caribeños en la causa perdida.

Para esta jornada están pactados los duelos Caimanes de Barranquilla de Colombia-Club Daom de Argentina en el Estadio Fórum La Guaira y Leones de León de Nicaragua-Águilas Metropolitanas de Panamá en el Monumental.