Cuba encara la posible remontada en el medallero

En medio de una recta final que promete buenas noticias, la delegación cubana iniciará la jornada de este martes instalada en la novena posición del medallero de los II Juegos Panamericanos Júnior.

Luego del “levantón” dado por los cinco premios del atletismo en su debut, incluido el título de la discóbola Alejandra Mesa, la Isla archiva hasta ahora cinco coronas, igual cantidad de medallas de plata y seis de bronces para un total de 16.

Brasil se mantiene con comodidad al frente del ordenamiento por naciones con balance de 58-28-38. A falta de cinco fechas del calendario, sus cifras ya parecen fuera de alcance para Colombia (27-16-25) y Estados Unidos (23-28-24), los países que le siguen, en ese orden.

El Deporte Rey debe seguir dando alegrías a los cubanos, pues apenas transitará por su segunda fecha competitiva en el estadio del Parque Olímpico Paraguayo.

Este martes las miradas estarán puestas en el cierre de decatlón, pues Josmi Sánchez pudiera certificar su liderazgo conseguido tras las primeras cinco pruebas, en las que acumuló 3982 puntos.

También con opciones de premio se presentarán Reynaldo Espinosa (100 metros), Aniel Molina (salto de longitud), Enmanuel Ramírez (impulsión de la bala) y Melissa Padrón (800 metros).

En el Centro Acuático Olímpico, que pronto acogerá a los exponentes de la natación sincronizada, tendrán su jornada de adiós los clavadistas, entre ellos Frank Abel Rosales, quien optará por su segundo cetro en la justa.

Ganador del trampolín desde un metro, el matancero estará esta vez en la final desde el de tres metros, y a pesar de algunos fallos en la eliminatoria, saldrá entre los favoritos para ocupar un escaño en el podio.

A su vez, los voleibolistas asumirán un crucial choque con la escuadra de Brasil en el cierre del grupo B, de cuyo resultado dependen sus posibilidades de acceder al reparto de las medallas.

Las duplas de voleibol de playa igual continuarán sus pasos por la fase de grupos en las lides para cada sexo, mientras que los tenimesistas retomarán la acciones en la justa para equipos.

Una jornada para la adaptación a las condiciones de las sedes y celebraciones de congresillos técnicos tendrán las disciplinas convocadas para los días finales del programa. Natación artística, luchas, canotaje y levantamiento de pesas aparecen entre los involucrados en esas fases.