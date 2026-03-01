Cuba confirma presencia en el VI Clásico Mundial de Béisbol

A continuación reproducimos la nota íntegra que así lo confirma:

«En consonancia con los esfuerzos que han respaldado la preparación, la entrega de los jugadores y el colectivo en general, y el compromiso asumido con los organizadores, Cuba ejercerá su derecho a participar en el VI Clásico Mundial de Beisbol.

Reiteramos el carácter discriminatorio, politizado y ajeno a las esencias del deporte de la decisión de negar el visado a ocho integrantes de nuestra delegación, pero no renunciaremos a un evento del que formamos parte desde su edición fundacional.

Como expusimos anteriormente, cada uno de los integrantes de la delegación excluidos arbitrariamente debió cumplir funciones establecidas por los organizadores para todos los países convocados, redistribuidas ahora entre los pocos oficiales de que dispondremos –incluidos miembros del colectivo técnico-, colocando a nuestro equipo en evidente desventaja operacional y competitiva.

Aun así, y pese a otras dificultades igualmente asociadas a disposiciones de Estados Unidos, ha prevalecido la voluntad de competir y hacerlo con dignidad, conocedores de lo que representa merecer el aplauso de quienes nos siguen dentro y fuera de la Isla, e inspirados en las muchas y hermosas páginas que distinguen a nuestro deporte nacional.

Agradecemos el aporte de todos, a los atletas y entrenadores que viajarán en breve hacia Arizona para cerrar la preparación, protagonistas de una labor caracterizada por el compromiso con su Patria por sobre cualquier aspiración individual.

¡Con ese espíritu asumiremos el VI Clásico Mundial de Beisbol!

La Habana, 28 de febrero de 2026.