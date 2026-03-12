Cuba cede ante Canadá y se despide del Clásico Mundial

La novena antillana libró una tensa batalla en la tarde boricua, donde la escasa producción ofensiva y una defensa errática terminaron por pasarle factura frente a un equipo que capitalizó cada deficiencia de su rival.

Los norteños abrieron el marcador en el tercer capítulo por un elevado de sacrificio de Owen Caissie, luego que el receptor cubano Andry Pérez cometiera un passed ball con dos sacos ocupados.

Fue la única anotación que aceptó el zurdo Liván Moinelo en tres entradas y dos tercios de labor, trayecto donde boleó a un trío de bateadores, ponchó a cuatro y le conectaron igual cantidad de indiscutibles, entre ellos un doble.

Su sustituto Yariel Rodríguez, mal defendido, trabajó 1.2 episodios y no pudo evitar cuatro anotaciones —dos sucias—, que inclinaron la balanza del pleito.

Un cuadrangular de Abraham Toro en el quinto, un doble remolcador de Bo Naylor y un sencillo de dos carreras de Otto López en el sexto hicieron humo las esperanzas de Cuba.

Clave en ese capítulo un error del camarero Yiddi Cappé y una interferencia de Andrys, quien tuvo un juego para el olvido, nada acorde con su calidad como receptor.

Cal Quantrill, ganador del partido, caminó una ruta de cinco actos con cuatro abanicados y una sola base por bolas. Los dirigidos por Germán Mesa le fabricaron una carrera antes de irse a la banca, al combinar ese boleto y un error en tiro del propio lanzador con una rolata al cuadro de Yoelquis Guibert.

El relevista Indigo Díaz permitió el tercer hit de la tarde de Ariel Martínez que impulsó una para los caribeños, pero Adam Macko, después de congestionar los ángulos con cuatro bolas malas, recetó un ponche que borró una posible remontada.

Los canadienses marcaron una rayita más en el octavo a la cuenta de Yoan López gracias a un imparable impulsador de Josh Naylor y otra en el noveno por sencillo de Caissie, con Raidel Martínez en la lomita.

Del resto se encargaron los rescatistas James Paxton y Eric Cersntola, quienes mantuvieron en silencio los maderos cubanos en el último tercio de juego.

Con este revés, la mayor de Las Antillas concluyó su paso por el grupo A con balance de dos victorias y dos derrotas, resultado insuficiente para continuar con vida en el torneo.

Canadá, que terminó con foja de tres triunfos y un revés, aseguró el primer puesto del apartado por delante de Puerto Rico y avanzó a cuartos de final por primera vez en la historia de estas lides.