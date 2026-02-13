Cuba buscará bronce en Serie de las Américas con Despaigne en el banco

De acuerdo con una publicación en Facebook de Evyan Guerra, enviado especial de la prensa cubana al torneo, el alto mando de los insulares ubicó a Yasiel González en el cuarto turno y dio entrada en el lineup al jardinero Leonel Moas.

La alineación mantiene a Roel Santos (ahora como designado), Erisbel Arruebarrena (SS) y Yoelquis Guibert (CF) en los tres primeros puestos.

El inicialista Yoel Yanqui ratifica su quinto lugar, el cácher Harold Vázquez asciende al sexto, Moas encuentra un hueco en el séptimo y el jardín izquiero, mientras Cristian Rodríguez (3B) y Luis Vicente Mateo (2B) cierran por ese orden el ordenamiento.

Despaigne, incluido en el Todos Estrellas del certamen continental, junto a Guibert y Mateo, estará disponible para salir de emergente, según el post del narrador deportivo.

El lanzador José Ignacio Bermúdez subirá al montículo por cuarta vez, aunque resulta su segunda apertura, tras una efímera actuación en la etapa preliminar ante Navegantes de Magallanes, equipo que anoche derrotó también a los cubanos en la semifinal, por 9-1.

En aquella ocasión el derecho de Mayabeque apenas camino un tercio de inning y soportó Grand Slam del camarero local Rougned Odor.

Bermúdez acumula además par de relevos, uno siete outs ante Curazao y otro de un inning frente a Colombia.

Las Águilas Metropolitanas, representantes de los panameños en la justa, lideraron la tabla de posiciones en la fase clasificatoria, pero cayeron ante Caimanes de Barranquilla, de Colombia, en la semifinal, por 4-6.

La Serie concluirá con el partido por el oro entre el anfitrión Navegantes de Magallanes y los Caimanes, también en el Monumental Simón Bolívar de Caracas.