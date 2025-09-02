Cuba asistirá con 17 representantes al Campeonato Mundial de Atletismo

En comunicación enviada a la prensa, las autoridades del Deporte Rey en la Isla ratificaron que Leyanis y Povea, medallistas de oro y plata del pasado certamen del orbe en pistas bajo techo, encabezan un grupo que conforman además los también saltadores de triple Lázaro Martínez, Andy Hechavarría y Cristian Nápoles.

Este último incluido por invitación luego de que World Athletics concluyera un proceso de acceso a la justa, que tuvo además como vías la consecución de marcas mínimas directas y entradas por ranking.

Como invitación para completar las plazas de cada especialidad también recibió su pase la fondista Anisleidis Ochoa, para actuar en los 5000 metros.

Hace dos años en Budapest, sede el anterior mundial, los antillanos participaron con 21 exponentes y subieron al podio precisamente con Martínez (plata), Nápoles (bronce) y Leyanis (bronce).

En la capital húngara compitieron más de 2000 atletas de 195 países, cifras similares a las esperadas ahora para la principal urbe japonesa. Además de impusieron entonces dos récords mundiales, siete plusmarcas para el campeonato y 73 nacionales.

Fueron 23 las naciones que consiguieron al menos un oro y 46 las que celebraron con una presea de cualquier color.

A continuación la relación del elenco cubano:

Leyanis Pérez (triple salto)

Liadagmis Povea (tripel salto)

Silinda Morales (disco)

Dacsy Brisón (salto de altura)

Anileidis Ochoa (5000 m)

Roxana Gómez (400 metros)

Greisys Roble (100 c/v)

Daily Cooper (800 metros)

Dianelis Delís (bala)

Melany Matheus (disco)

Lázaro Martínez (triple salto)

Jorge A. Hodelín (salto de longitud)

Andy Hechavarría (triple salto)

Cristian Nápoles (triple salto)

Mario Díaz (disco)

Ronald Mencía (martillo)

Juan Carley Vázquez (bala)