Cuba anuncia equipo para VI Copa Mundial sub-23 de Beisbol

La selección, dirigida por el experimentado timonel habanero Guillermo Carmona, cuenta con dos receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y 11 lanzadores.

Entre los elegidos para competir en el torneo mundialista, nueve participaron en el certamen clasificatorio continental del año pasado y dos, el torpedero Jonathan Moreno y el pícher Randy Román Martínez, tienen experiencia en ligas menores del béisbol profesional japonés.

La plantilla de jugadores de posición cuenta además con Jean Lucas Baldoquín, entre los más destacados durante los dos concentrados de la preselección, y Juan Manuel Pérez, recordista de más dobles conectados en un juego en campeonatos cubanos (cinco), impuesto en la actual Serie Nacional.

‎En el cuerpo de picheo aparecen cinco integrantes del Cuba que asistió al Panamericano anterior de la categoría. Además de Randy Román repiten José Ignacio Bermúdez, Fher Cejas, Lee Andy Plumas y Riquelme Odelín.

Se nota las ausencias en el staff del habanero Rafael Perdomo, quien se recupera de un tratamiento para fortalecer su brazo de lanzar, y del zurdo de Villa Clara Darío Sarduy, aquejado de una lesión durante su permanencia en las granjas del béisbol profesional japonés.

Alain Álvarez Moya, metodólogo nacional de la categoría, informó que el equipo se concentrará mañana miércoles en La Habana y a partir del jueves efectuará las últimas sesiones de entrenamiento, previo a la partida el día cuatro de noviembre.

Cuba debutará el 6 ante Corea del Sur, un equipo que acumula par de medallas en citas mundiales de la categoría, plata en 2022 y bronce en 2016.

Un día después los dirigidos por Guillermo Carmona enfrentarán a Sudáfrica y el ocho tienen previsto el choque ante Japón, triple monarca mundial de la categoría (2016, 2022 y 2024).

‎El 9 será el juego ante Venezuela, otro que ya sabe lo que es ascender al escalón más alto del podio (2021), para completar la fase clasificatoria frente a Gran Bretaña el 10.

‎La otra llave agrupa a Australia, Chequia, Panamá, Puerto Rico, Taipéi de China y el elenco anfitrión de Nicaragua.

Solo los tres mejores de cada apartado avanzarán a la superronda, prevista entre los días 12 y 14, la cual se jugará simultáneamente con la ronda de consuelo por los puestos del siete al 12.

Para el domingo 15 el calendario prevé el partido por el bronce entre los ocupantes de los lugares tres y cuatro en la segunda etapa y como colofón del Mundial discutirán el título los líderes de esa instancia.

Cuba busca su primera medalla en citas del orbe para menores de 23 años, luego de ocupar el cuarto escaño en 2021, descender al décimo en el siguiente año y quedar sin boletos para las ediciones de 2016, 2018 y 2024.

El medallero histórico ubica a Japón en primer lugar con saldo de tres preseas de oro y una de plata, seguido por México (1-1-0), Venezuela (1-0-1), Corea (0-1-1), Australia y Puerto Rico (0-1-0), mientras Colombia, Taipéi de China y Nicaragua atesoran un bronce cada uno.

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‎Equipo Cuba para el Mundial sub-23

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‎ Receptores: Carlos Chávez (SSP) y Yaidel Ruiz (MAY).

‎ Jugadores de cuadro: Rafael De Jesús Álvarez (CMG), Jean Lucas Baldoquín (LTU), Juan Manuel Pérez (PRI), Carlos Alberto Nieto (LHA), Jonathan Moreno (VCL) y Leonardo Adrián Alarcón (GRA).

‎ Jardineros: Hanyelo Videt (MTZ), Yassel Conrado Izaguirre (LTU), Ernesto Pérez (GRA), Frank David González Cuéllar (IJV) y Andrys Adrian Agüero Fuentes (HOL).

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‎Lanzadores: José Ignacio Bermúdez (MAY), Randy Román Martínez (PRI), Fher Cejas (LHA), Daniel Alejandro García (ART), Lee Andy Plumas (LHA), Riquelme Odelín (CMG), Silvio Bruno Iturralde (MTZ), Kevin Manuel Hernández (CFG), Omar David Pérez (VCL), Yosney García (MTZ) y Cristian Rojas (VCL),

‎ Director: Guillermo Carmona (LHA).