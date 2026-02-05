Cuatro villaclareños en equipo a Serie de las Américas de Béisbol

Cuatro de los jugadores que integraron el equipo Leopardos de Villa Clara que tan brillante demostración ofreció en el duelo de cuartos de final contra los Leñadores de Las Tunas en la postemporada de la 64 Serie Nacional, forman parte del elenco cubano que intervendrá en la II Serie de Las Américas, con sede en los estadios La Rinconada, de Caracas, y el bello recinto del Jorge Luis García Carneiro, de La Guaira, en Venezuela, a partir de mañana jueves 5 de febrero.

El jugador de cuadro Cristian Leandro Rodríguez García y los serpentineros Darío Sarduy Medina, Randy Cueto Pérez y Osdany Rodríguez Obregón son los villaclareños que asistirán a esta lid que reunirá a siete equipos.

Cristian Rodríguez, torpedero de los Leopardos que se desempeña en la liga de Japón. (Foto: Carolina Vilches Monzón).

La nación anfitriona será representada por los Navegantes del Magallanes, mientras Panamá tendrá en la lid a los Águilas Metropolitanas, Nicaragua a los Leones de León, Colombia a Caimanes de Barranquilla, Argentina al Club Daom, en tanto Curazao y Cuba competirán con una selección.

Aunque el torneo arranca mañana, el conjunto de la Mayor Isla del Caribe debutará el próximo viernes 6 ante los Leones de León, en un desafío para el cual el coach de pitcheo Jesús Bosmenier, señaló que el abridor de ese duelo inicial pudiera estar entre el zurdo Randy Martínez o el diestro José Ignacio Bermúdez.