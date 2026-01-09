Continúa cadena de triunfos de Villa Clara en busca de la clasificación en la 64 Serie Nacional de Béisbol

Los Leopardos de Villa Clara superaron nuevamente a los punteros y campeones defensores Leñadores de Las Tunas, y continúan eslabonando una cadena de triunfos en busca de la clasificación a la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El éxito de los anaranjados este jueves en el estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara, fue con score final de 11 anotaciones por 7, gracias a una oportuna ofensiva de 18 imparables que incluyó 2 vuelacercas.

El capitán y jardinero derecho de los villaclareños Mailon Tomás Alonso, volvió a ser la bujía inspiradora de los discípulos de Ramon Moré, al remolcar 4 carreras con doble y cuadrangular, además, desde el montículo se anotó punto por juego salvado, el quinto de la campaña.

Por su parte, el receptor Leonardo Montero también se destacó a la ofensiva con doble, triple y jonrón, impulsó 2 carreras y anotó igual cantidad.

Igualmente sobresalió bate en mano Osman Caruncho, uno de los bateadores más estables de los anfitriones en la lid. Caruncho conectó de 6-4 con un triple y dos anotadas.

NÚMEROS FINALES:

Augusto C. Sandino

C H E

VCL

11 18 2

LTU

7 10 2

JG: Raider Alfonso (4-5)

JP: Alejandro Meneses (2-6)

JS: Mailon T. Alonso (4to)

HR: Mailon T. Alonso (4to)

Leonardo Montero (6to)

Henry Quintero (15to)

Los Leopardos tienen ahora 34 éxitos y 35 derrotas y tiene que ganar los 6 choques pendientes que le restan para conseguir la clasificación para los play off de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El sábado los felinos del centro del país recibirán a los eliminados Alazanes de Granma.