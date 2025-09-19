Conquista Alain Sánchez victoria cien en Series Nacionales de Béisbol

El lanzador derecho Alain Sánchez conquistó este jueves su victoria 100 en Series Nacionales de Béisbol, en el triunfo de Villa Clara frente a Holguín, 5 anotaciones por 1 en el estadio “Augusto César Sandino” de Santa Clara.

El diestro, natural de Cifuentes, se convirtió en el quinto tirador villaclareño en llegar al centenar de éxitos en los clásicos beisboleros cubanos.

En el choque de la jornada, Alain Sánchez tiró seis entradas completas, en las cuales permitió cuatro indiscutibles, recetó cuatro ponches y regaló igual cantidad de boletos.

Al concluir el encuentro, el cifuentense dedicó el anhelado éxito a sus familiares, compañeros de equipo durante 20 campañas y especialmente al destacado técnico Roberto Pupo, por su apoyo en la recuperación de lesiones y la preparación física.

Además de Alain Sánchez, los demás lanzadores de Villa Clara que han llegado a 100 victorias en Series Nacionales son: José Ramón Riscart, Rolando Arrojo, Eliecer Montes de Oca y Freddy Asiel Álvarez, según los datos estadísticos de Osmany Pedraza Ledón.

Riscart alcanzó la sonrisa 100 frente a Sancti Spíritus el 2 de febrero de 1991; y Arrojo, ante Metropolitanos el 24 de noviembre de 1992, ambos en el Sandino santaclareño. Por su parte Montes de Oca lo hizo ante la Habana el 27 de febrero del 2001, en el Nelson Fernández, y Freddy Asiel frente a Sancti Spíritus, el 4 de enero de 2019, en el José Antonio Huelga.

En el caso del derecho de Sierra Morena, se agenció los triunfos 99, 100 y 101 ante los Gallos del Yayabo.

Números finales del tercer juego entre Villa Clara y Holguín:

VCL -5 -10 - 2

HOL -1 -7 - 1

En el tercer partido se destacó a la ofensiva por los Leopardos Azucareros el Jardinero Izquierdo Osman Caruncho de 3-2, un triple, una base por bolas y 4 carreras impulsadas.

Ahora los anaranjados tienen balance de 3 ganados y 10 perdidos y los cachorros 9 y 4. El sábado a las 2 de la tarde será el cuarto choque del tope particular.