Confirman delegación de Villa Clara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Un total de 49 villaclareños, entre atletas, entrenadores y árbitros, integran la delegación que representará a Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana 2026.

En la relación confirmada a la prensa por las autoridades del INDER en la provincia, sobresalen atletas con contrato y experiencia en ligas profesionales extranjeras como el voleibolista de Ranchuelo Marlon Yant, la softbolista de Manicaragua Anisley López y Jenifer Amanda Toledo, de balonmano, del municipio de Santa Clara.

También destaca en la nómina villaclareña a la cita multideportiva regional de Santo Domingo, el velero de Caibarién Nélido Manso, Campeón Mundial en Murcia, España en 1999 en la clase snipe.

Igualmente aparecen en el listado jóvenes talentos del deporte villaclareño, que ya han brillado en la arena internacional representando a Cuba, como la canoísta del poblado del Santo en Encrucijada, Yisnolys López, la taekwondoca de Sagua la Grande, Arlettys de la Caridad Acosta, la corredora de Remedios, Yunisleidy de la Caridad García, además de la nadadora Laurent Estrada, de Santa Clara y la trebejista Roxangel Obregón, de Falcón en Placetas.

Los atletas de Villa Clara que integran la delegación de Cuba a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana 2026, competirán en ajedrez, voleibol, atletismo, balonmano, canotaje, esgrima, fútbol, gimnasia artística y hockey sobre césped.

También rivalizarán los villaclareños en la cita dominicana en karate, natación, pentatlón moderno, levantamiento de pesas, remo, tiro, triatlón, velas y polo acuático.

Delegación de Villa Clara a los Juegos Centroamericanos:

1- Ajedrez: Roxangel Obregón, Placetas.

2- Atletismo: Yenisleidys de la Caridad García, Remedios.

3- Atletismo: Entrenadora: Aldenay Vasallo, Santo Domingo.

4- Atletismo: Entrenador: Ricardo Moisés Ponce Paret, Santa Clara.

5- Balonmano: Jenifer Amanda Toledo, Santa Clara.

6- Balonmano: María de las Mercedes Mazorra, Santa Clara.

7- Balonmano: Lisván Mora Castillo, Santa Clara.

8- Balonmano: Entrenador Jorge Coll Arencibia, Santa Clara.

9- Béisbol: Entrenador: Humberto Guevara, Remedios.

10- Béisbol: Árbitro: Leonel García, Camajuaní.

11- Canotaje: Yisnolis López, El Santo.

12- Canotaje: Antony La Madrid, El Santo.

13- Esgrima: Thaila Noemí Martínez, Santa Clara.

14- Esgrima: Ysiel Reynaldo Batte, Sagua La Grande.

15- Fútbol: Elvis Ricardo Casanova, Santa Clara.

16- Fútbol: Aniel Rolando Casanova, Santa Clara.

17- Fútbol: Luis Manuel Dardo, Manicaragua.

18- Fútbol: Entrenador: Pedro Pablo Pereira, Santo Domingo.

19- Gimnasia Artística: Darian Ray Rodríguez, Camajuaní.

20- Hockey S/Césped: Medio: Pedro Fernando Viera, Ranchuelo.

21- Hockey S/Césped: Defensa: Kevin Mestre, Sagua La Grande.

22- Hockey S/Césped: Árbitro Yailin Abraham, Ranchuelo.

23- Karate: Saskia Cruz Galván, Santa Clara.

24- Natación: Laurent Estrada, Santa Clara.

25- Pentatlón Moderno: Lizandra Puentes, Caibarién.

25- Pentatlón Moderno: Comisionado: Frank Alberto Martínez, Santa Clara.

27- Levantamiento de Pesas: Thalia Castillo, Santa Clara.

28- Pesas: Árbitro: Gonzalo Alamo Álvarez, Santa Clara.

29- Polo Acuático: Alberto Alejandro Hai, Santa Clara.

30- Polo Acuático: Entrenador: Mario Andrés Bermúdez, Caibarién.

31- Remos: Pedro Antonio González, Santa Clara.

32- Softbol: Osvaldo Pérez, Santa Clara.

33- Softbol: Ananyelis Chávez, Rancho Veloz, Corralillo.

34- Softbol: Anisley López, Manicaragua.

35- Softbol: Yliet de la Caridad Medina, Remedios.

36- Softbol: Entrenador: Leonardo Cardenas, Caibarién.

37- Softbol: Entrenador: Jorge Luis Reguera, Caibarién.

38- Softbol: Entrenador: Jorge Lamas, Remedios.

39- TWD: Haila de la Caridad Ribalta, Sagua La Grande.

40- TWD: Arlettys de la Caridad Acosta, Sagua La Grande.

41- TWD: María Fernanda Sosa, Santo Domingo.

42- Tenis de Mesa: Estela Crespo, Santa Clara.

43- Tiro: Cristian Martín, Santa Clara.

44- Tiro: María Fernanda Pérez, Santa Clara.

45- Triatlón: Isabel Rodríguez Silverio, Santa Clara.

46- Triatlón: Jorge Emanuel Alemañez, Santa Clara.

47- Velas: Nélido Manso, Caibarién.

48- Velas: Mary Rosy Díaz Urbay, Caibarién.

49- Voleibol: Marlon Yan, Ranchuelo.