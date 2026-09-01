Comprueba Vicepresidente del INDER preparativos del inicio del curso escolar deportivo en Villa Clara

El directivo constató las proyecciones de la matrícula para el curso escolar 2026-2027 en el sector.

En el encuentro trascendió que la Escuela de Iniciación Deportiva EIDE "Héctor Ruiz Pérez", de Santa Clara; tendrá una matrícula de 662 alumnos atletas, y la Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF), 717 alumnos.

Otro tema abordado con las autoridades deportivas del territorio villaclareño, fue el reordenamiento de alumnos y profesores, en las escuelas, academias y combinados deportivos del Centro del País.

Omar Venegas Echemendía, Vicepresidente del INDER, llamó desde la EIDE villaclareña a potenciar la formación de valores de los futuros campeones del deporte cubano desde temprano.

En el encuentro también fueron tratados otros temas de la actualidad nacional, cómo la implementación de las 176 medidas aprobadas por el gobierno cubano, para contribuir al desarrollo del país.

( Con información de Soy Villa Clara)