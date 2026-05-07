Compite canoísta de Villa Clara Yisnolys López este viernes en Copa del Mundo

La atleta de Villa Clara Yisnolys López junto a Yarisleidis Cirilo de Guantánamo, competirá desde este viernes en la Copa del Mundo de Szeged, Hungría, justa que tiene jornadas previstas hasta el próximo lunes día 11 de mayo.

Este viernes en la primera fecha competitiva del certamen, la dupla de la villaclareña y la guantanmera lidiará primeramente en la prueba del C2 (canoa biplaza) a 500 metros.

Las cubanas volverán a la pista acuática en la jornada vespertina en el evento del C2 a la distancia de 200 metros.

En esta Copa del Mundo se estrena un nuevo sistema de clasificación, el cual está basado en puntos por países, pues cada nación acumula unidades en los 10 eventos de canoa sprint del programa olímpico.

En la lid de Szeged, Hungría participarán cerca de 700 atletas en representación de más de 60 países, los cuales lucharán unidades para la clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos 2028.

Para esta justa y la próxima en Brunderburgo, Alemania, del 14 al 17 de mayo, las canoístas de Cuba Yisnolys López, de El Santo en Encrucijada, y Yarisleidis Cirilo de Guantánamo, realizaron bases de entrenamiento en la presa La Coronela en Caimito, Artemisa, además de Colombia, en condición de altura y Polonia.