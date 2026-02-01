Comienzan semifinales del campeonato cubano de béisbol

El llamado Palacio de los Cocodrilos será escenario de una batalla que huele a pólvora, con Matanzas, segundo en la fase clasificatoria y verdugo sin piedad de los Gallos de Sancti Spíritus, erigido como el equipo a derrotar por su equilibrio casi perfecto entre ofensiva, defensa y pitcheo.

Bajo el mando del experimentado Armando Ferrer, los saurios persiguen su segundo título con ese nombre bordado en el uniforme, seis años después de haber tocado la gloria con el mismo arquitecto desde el banco, en una gesta que aún palpita en la memoria yumurina.

Para abrir el fuego, Matanzas entregará la pelota al zurdo Yoennis Yera, as de su rotación, quien ya supo dominar a los capitalinos en la fase regular con seis entradas sólidas, dos carreras permitidas, cinco ponches y apenas una base por bolas.

Del otro lado emerge Industriales, quinto en la etapa inicial, pero curtido en la guerra tras sobrevivir a siete partidos ante los Huracanes de Mayabeque, con una ofensiva que va ganado confianza y un bullpen capaz de apagar incendios en cualquier escenario.

Dirigidos por Guillermo Carmona, los Leones —máximos ganadores de la historia— cargan una deuda emocional con su afición, pues hace 16 años no rugen campeones, una sequía que pesa como una sombra sobre el alma azul.

La responsabilidad de iniciar por los habaneros recaerá en el diestro Raymond Figueredo, quien ya silenció ese mismo estadio en la temporada regular con siete entradas inmaculadas, seis ponches y ningún boleto.

Hoy, en la llamada Atenas de Cuba, más que jugar un partido, se abre un capítulo donde tradición y ambición chocan, y donde cada lanzamiento puede ser un verso escrito con sudor en la poesía del mayor espectáculo deportivo del país.