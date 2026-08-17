Comienza nueva semana de preparación de Villa Clara para la 65 Serie Nacional de Béisbol

Este lunes comenzó una nueva semana de entrenamiento de la preselección de los Leopardos de Villa Clara con vistas a la 65 Serie Nacional de Béisbol.

Esta semana está previsto, además de las sesiones de preparación, efectuar un tope con el conglomerado de los Elefantes de Cienfuegos.

De acuerdo con la planificación realizada, el miércoles 19 debe venir el elenco cienfueguero para jugar en el estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara, y el jueves 20, los anaranjados de Ramón Moré, tienen previsto viajar a la Perla del Sur para chocar en el 5 de Septiembre.

Este año las jornadas de preparación de los villaclareños están animadas por una emulación interna por áreas de trabajo, buscando una mayor estimulación de los atletas que aspiran a integrar el conjunto a la venidera campaña beisbolera.

En la segunda semana de agosto los más sobresalientes resultaron: el receptor Leonardo Montero, Ariel Díaz, entre los jugadores de cuadro, en los jardines se destacó Eduardo Súarez, y en el área de los lanzadores Ernesto Cordero.

El entrenador más destacado fue Randy Francia quien se desempeña como jefe del área de los jugadores de cuadro, un profesor joven que lo viene haciendo muy bien y tiene muchas potencialidades, según valoraciones de Ramón Moré, director de los Leopardos.