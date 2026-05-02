Comienza hoy la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

Los Huracanes de Mayabeque visitarán a los Cocodrilos de Matanzas en el Victoria de Girón, Industriales de La Habana recibirá a los Cazadores de Artemisa en el Latinoamericano y los Leñadores de Las Tunas chocarán con los Cachorros de Holguín en el Julio Antonio Mella.

El certamen reúne a las seis mejores selecciones de la 64 Serie Nacional y, tras la toma de refuerzos, exhibe nóminas más completas que estrechan diferencias y dibujan un campeonato donde los cuatro elencos mejor ubicados en la etapa clasificatoria accederán a semifinales.

En Matanzas, Yadián Martínez por los visitantes y José Carlos Quesada por los de casa, abrirán un duelo que tendrá como telón de fondo a unos Huracanes reforzados con poder y oficio, capaces de desatar tormentas ofensivas con un trío integrado por Frederich Cepeda, Dennis Laza y Yordanis Samón, clave en la corona ganada por los Tigres en la pasada versión.

Los Cocodrilos, ahora bajo el mando de Eduardo Cárdenas, intentarán sostener su jerarquía reciente apoyados en figuras de nivel para este torneo, aunque su pitcheo llega con fisuras por la ausencia de varias figuras, contratadas en ligas foráneas.

El Latinoamericano acogerá un pulso de tradición y apuesta, con Rafael Orlando Perdomo defendiendo el color azul frente al supersónico Brander Guevara, en un choque donde Industriales tratará de poner un parche a la ausencia de muchas de sus estrellas y Artemisa confía en la mezcla de juventud y experiencia para imponerse.

Los Cazadores suman talento emergente y profundidad en el staff, mientras los azules, pese a bajas sensibles, conservan nombres capaces de encender la grada con el poder de sus maderos.

Por su parte, en Las Tunas, Yosmel Garcés y José Miguel Rodríguez abrirán un duelo donde los Leñadores, habituados a discutir coronas, apelan a su engranaje probado y a un bullpen confiable frente a unos Cachorros obligados a producir carreras ante limitaciones desde el montículo.

La jornada inaugural también estará marcada por el recuerdo al fallecido Danny Miranda, cuya huella reciente en el béisbol cubano será honrada con un minuto de silencio en todos los estadios.

Más allá del diamante, la Liga Élite se juega contra la escasez, los desafíos logísticos y la presión de sostener un espectáculo en medio de tensiones económicas, donde cada paso implica un esfuerzo adicional.

Sin embargo, el béisbol persiste como refugio y espejo, como lenguaje común que no se detiene incluso cuando el contexto aprieta, y en esa terquedad colectiva encuentra sentido un torneo que hoy vuelve a poner a rodar la ilusión.